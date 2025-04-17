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日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普
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日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普

2025/4/17 13:17（4/17 13:39 更新）
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圖為日本首相石破茂（前左）2月訪白宮會晤美國總統川普（前右）。（共同社）
圖為日本首相石破茂（前左）2月訪白宮會晤美國總統川普（前右）。（共同社）
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）日本政府16日首度與美國政府開會交涉關稅，但未能成功取得立即的關稅豁免。日本經濟再生大臣赤澤亮正與美方舉行會談後，日相石破茂指出未來的談判「不會輕鬆」。

日本與美國談判成他國觀察指標

法新社報導，赤澤與美國總統川普以及其他美方官員之間的協商備受關注，被視為華府與其他被美國關稅波及國家談判情況的觀察指標。

石破茂在東京表示，「當然，接下來的談判不會輕鬆，但川普總統已表示希望把對日本的談判列為最優先事項」。

石破茂也說，「我們認為這一輪談判為後續奠定基礎」，並形容赤澤在華府的交涉「坦率且具建設性」。

而石破茂也表示，「當然，日本與美國之間的立場仍存在分歧」。

石破茂有意考慮訪美 直接會晤川普

「日本經濟新聞」報導，石破茂東京時間17日在首相官邸接受媒體訪問之際，提到自己訪美一事時表示「會觀察閣員級協商的進展，考慮在最適當的時機訪美，直接與美國總統川普直接舉行會談」。

赤澤美東時間16日與川普會晤約50分鐘之後，接著與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等官員召開閣員級磋商，歷時約75分鐘。川普當天上午透過社群媒體突然表明自己將加入會議。

而這場閣員級會議中，雙方達成3點共識：目標是儘可能儘快達成協議，並由兩國領袖對外宣布，以及協調在4月實施下一輪協議的時間，還有包含閣員層級在內持續事務層級的交涉。

赤澤在會議結束後，向媒體說明已要求美方全面檢視對等關稅、汽車關稅、鋼鋁關稅等措施。赤澤也提到，美方「希望在90天以內達成協議」。

赤澤表示：「我向川普總統轉達首相的想法，其中包含希望儘可能早日實現強化日美雙方經濟、全面性的雙贏協議。」川普則對赤澤說，「與日本協議是最優先的事項」。

報導稱，日方在閣員級會議中要求下降或撤回關稅，而美方似乎提出了安全保障（國防）有關的要求。而赤澤也向媒體明確表示，「並未討論」匯率相關事宜；至於美方是否提出安全保障方面的要求，赤澤則未正面回應。

川普本月稍早宣布開徵「對等關稅」，其中對日本的稅率為24%，但他隨後又宣布，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，在此期間僅實施10%的關稅。不過，日本目前仍面臨汽車、鋼鐵與鋁等品項的25%額外關稅。

日相高級經濟顧問：「日本手中有很多牌」

身兼日本首相高級經濟顧問的三得利（Suntory Holdings）執行長新浪剛史在美國財經新聞網CNBC的節目中表示，在與美國談判關稅一事上，「日本手中有很多牌」。

他點出日本是美國最大外資與美債持有者，從而應多談在美國投資與繼續持有大量美債，「我們知道川普總統非常關切債市」。日本持有約1.1兆美元美債，川普上週不諱言，債市湧現拋售是他決定暫緩對等關稅的原因之一。

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新浪認為日方另一談判籌碼是對美軍購，「不妨談讓（軍事）關係正常化，因為我們是美國最大盟邦，因此希望讓這層關係正常化，也盼在區域安全上升級合作」。

分析圈認為，新浪點出日本是美國最大外資與美債最大持有者，弦外之音在暗示日本可以繼續支持美國的經濟和金融，也可以選擇減少支持，如日本在美債市場有所動作（例如減持或減少購買），會對美國造成壓力。同時也暗示軍購調整也可以是日方談判工具，並希望美方基於雙方是戰略夥伴的出發點，尊重日方。（譯者：楊惟敬、陳亦偉/核稿：劉文瑜）1140417

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