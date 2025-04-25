川普上任百日時代專訪：已達成200項協議

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國「時代雜誌」對總統川普進行議題廣泛的訪談，於今天刊登報導內容。川普表示，已就關稅達成「200項協議」，並且已經與中國國家主席習近平談話。

川普重返白宮將滿百日。美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，在這項「時代雜誌」（TIME）最新封面故事中，川普被問到白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）「在90天內達成90項協議」的預言。

他被要求針對這個數字進行確認時說：「我已經達成200項協議。」

不過他不願意詳述已經跟哪些國家達成協議以及條件為何。針對關稅和其他經濟議題，川普最近數週已在白宮會見許多外國官員，但迄未宣布任何協議。

他告訴時代雜誌：「我想說的是，在接下來的3到4週內，我們就會完成。」

在中國議題上，川普表示，習近平已經打電話給他。川普政府對中國輸美產品祭出最高關稅稅率。

他在專訪中被問到：「如果習近平不致電於你，你會致電於他嗎？」川普回答說：「不會。」

他說：「他已經打電話了。我不認為這代表他在示弱。」

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白宮近日已軟化對中國的立場，並且告訴記者，對北京的談判正朝著正確方向進展。不過時代雜誌刊登這項專訪之前，中國官員曾否認白宮此一說法。

針對中美已就關稅展開談判，中國外交部發言人郭嘉昆昨天在例行記者會中說：「這些都是假消息」。他今天重申：「中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，美方不要混淆視聽。」（譯者：何宏儒）1140425