台美關稅談判進度 卓榮泰：5月一定可以談

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（中央社記者王揚宇台北25日電）美國暫緩對等關稅90天，立委關切是否能在5月底前談到台灣。行政院長卓榮泰今天表示，5月一定可以，也已備妥方案，談判過程中會堅持對台灣最有利的方向。

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間2日宣布對個別國家徵收對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，不過，原訂9日生效的對等關稅暫緩實施90天，這段期間僅實施10%基準關稅。

立法院會今天進行施政總質詢，輪到經濟組。國民黨立委賴士葆質詢時先提出權宜問題，認為經濟部長郭智輝今天整天請假，上午陪總統賴清德跟產業座談，這部分他可以接受，但賴總統下午的行程跟郭智輝一點關係都沒有，為何不來立法院。

會議主席、立法院長韓國瑜提到，依據立法院職權行使法規定，行政院長、副院長及各部會首長應親自出席立法院院會，並備質詢。因故不能出席者，應於開會前檢送必須請假理由及行政院長批准的請假書，而行政院有批准。

韓國瑜指出，基於對憲法的尊重及重視立委的質詢，要拜託卓榮泰針對各部會首長，除非是出國或者是特別重要且迫切的公務需要親自處理，才能予以同意。

卓榮泰說明，立法院會期開始前，他在行政院會都再三要求部會首長，要親自出席立法院會議程為優先。

針對美國對等關稅議題，賴士葆詢問政府何時要跟美國談判。卓榮泰回應，政府已在4月11日進行視訊會議。賴士葆質疑，這不是談判，這叫做「準備庭」，談判還沒有開始。

卓榮泰強調，對於第2次的接觸，會爭取最快的時間，但基於雙方的默契，在事情到達前，不宜對外說明，政府也已備妥方案。

賴士葆追問，具體時間是談判機密，他予以尊重，但是否能在5月底前談到台灣。卓榮泰表示，5月一定可以。至於關稅底線為何，卓榮泰回應，交給談判團隊，將來在談判進行過程中，會堅持對台灣最有利的方向。

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另外，行政院會昨天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，規模為新台幣4100億元。賴士葆談及，當中有撥補台電1000億元與強化國土韌性1500億元，如果政府要這2個項目，應該另外去提，不應該混在裡面，而這2項的經費達2500億元，剛好可以普發現金1萬元。

卓榮泰解釋，普發現金是一個最簡單的方式，但無法達到政府期待的效果，而且國家現在面臨新的威脅跟關稅貿易秩序重整，需要積沙成塔集一起的力量，這不是好的方向。（編輯：張若瑤）1140425