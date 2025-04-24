政院特別條例草案擬匡列4100億 挹注企業台電勞健保

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（中央社記者賴于榛台北24日電）行政院會今天預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案規模為新台幣4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電還有勞健保。行政院長卓榮泰將在院會後舉行記者會，對外說明立法考量。

行政院會今天預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，政院人士對記者表示，草案除完備法規支應「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」共930億元，也將擴大範圍強化整體社會與國土安全韌性、照顧民生，條例匡列規模將逾千億元。

據了解，草案匡列的經費上限為新台幣4100億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算。

特別條例適用範圍則有10大項目，包含提供企業金融支持、提升產業競爭力、協助企業開拓多元市場、支持勞工安民就業、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場、強化高等教育人才培育、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、強化國土防衛能量，以及提升資通作業環境及設備。

至於經費來源，草案規範，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務的額度，不受公共債務法第5條第7項規定限制。

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中央政府總預算及特別預算在此條例施行期間的舉債額度合計數，不得超過該期間總預算及特別預算歲出總額度合計數的15%，且本條例施行期間，中央政府所舉借的一年以上公共債務未償餘額預算數，應依公共債務法第5條第1項規定辦理。

草案也規範，特別條例實施日期將回溯至今年3月12日起，至2027年12月31日為止，主因美國對鋼鐵產業加徵25%的關稅，鋼鋁業者已遭衝擊將近1個月；另外，特別條例也將比照疫後特別條例，產業所領取的補助和其他給與免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行標的。（編輯：林淑媛）1140424