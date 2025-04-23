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因應對等關稅匡列千億 政院擬通過強化經濟社會及國土安全韌性特別條例
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強化經濟社會及國土安全韌性特別條例 擬匡列逾千億

2025/4/23 22:14（4/23 22:36 更新）
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行政院外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北23日電）行政院會明天預計通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，除完備法規支應「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，同時考量因應國際情勢、強化台灣整體韌性，特別條例匡列金額將擴大，預計超過新台幣千億元。

因應美國對等關稅新政，行政院日前核定880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，明天則將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，藉以完備法規。

各界關注特別條例適用範圍、最終匡列金額、實施日期等，政院人士對記者表示，因應當前複雜國際情勢，行政院持續思考要強化的不只經貿部分，還包括整體的韌性，加上總統賴清德與行政院長卓榮泰在產業之旅傾聽業者意見後，希望盡量顧及到所有面向，因此草案將擴大匡列金額與適用範圍。

「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」經費原先預計為880億元，其中700億元用於工業部門，農業部門也有180億元的支持，政院人士指出，但為強化協助工業部門升級轉型、汰舊換新的力道，將增加50億元，單是支持方案的協助金額，就將來到930億元。

政院人士說，另外考量因應國際情勢、強化台灣整體韌性，特別條例匡列金額將擴大，整體預計超過千億元。

至於條例的實行期間，政院人士指出，因美國對鋼鐵產業加徵25%的關稅，鋼鋁業者已遭衝擊將近1個月，特別條例實施日期將回溯至今年3月12日起，至2027年12月31日為止。

此外，明天提報院會的特別條例也會比照疫後特別條例，產業所領取的補助和其他給與，免納所得稅，也不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

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卓榮泰21日核定「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，重點內容包含一，貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼等金融支持；二、提供保稅區通關全免裝箱單、擴大實施海關遠端稽核等，降低行政成本；三，提供研發轉型補助，提升產業競爭力；四，協助業者爭取海外訂單，開拓多元市場。

五，提供研發與設備支出抵減、擴大抵減適用等租稅優惠；六，主動訪視衝擊業者，推動勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等重點項目；七，提供農業貸款利率加碼補貼的金融支持；八，強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證等，藉以提升產業競爭力；九，擴大國內外行銷活動，以利業者開拓多元市場等。（編輯：楊蘭軒）1140423

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