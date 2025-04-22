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賴總統：提高對美採購天然氣石油 既是關稅談判重點也能強化台灣能源韌性
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賴總統：提高對美採購天然氣石油 關稅談判重點同時強化能源韌性

2025/4/22 15:48（4/22 16:17 更新）
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總統賴清德（右3）22日接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月22日
總統賴清德（右3）22日接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 114年4月22日
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（中央社記者葉素萍台北22日電）總統賴清德今天會見環保團體代表時指出，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主與能源韌性的重要環節。

今天是世界地球日，總統府發布新聞稿指出，賴總統上午接見「2025第22屆全國NGOs環境會議」環保團體代表。

賴總統致詞指出，氣候變遷是21世紀全世界面臨最嚴峻的挑戰，「我們現在所經歷的每一年，都可能是最熱的一年。」

總統說，極端氣候不僅衝擊民生與產業，也威脅到國家安全和全球穩定。去年他上任後成立「國家氣候變遷對策委員會」，希望透過跨領域、跨世代、跨主張的多元對話，誠實面對問題、務實提出對策、踏實解決問題，也展現出政府推動淨零轉型與韌性社會的決心。

他認為，要穩健邁向2050淨零排放，政府必須確保能源供應的穩定，因此推動「第二次能源轉型」，強化深度節能、再生能源以及儲能技術發展，建構多元且具韌性的能源體系；同時持續加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，提升國家永續發展的韌性。行政院已核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，從2023年到2026年投入超過新台幣4000億元，推動126項具體行動。

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賴總統強調，政府將持續強化能源安全，能源安全就是國家安全，要積極推動第二次能源轉型，從提高能源自主到強化能源韌性，以確保能源安全，都是政府持續努力的工作。

總統進一步指出，因應美國公布新的關稅政策，對美國提高採購，包括天然氣、石油等國家必要能源，既是接下來台美雙方關稅談判的重點，也是台灣強化能源自主、能源韌性的重要環節，希望能夠得到大家的支持。（編輯：張均懋、林淑媛）1140422

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