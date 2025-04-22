對等關稅 卓榮泰：備妥方案 隨時準備與美再次談判

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（中央社記者王揚宇台北22日電）美國暫緩對等關稅90天，立委關心台美何時再度談判。行政院長卓榮泰今天說，台灣在優先國家行列中，也備妥所有方案，隨時準備下一次任何形式的談判。

美國總統川普（Donald Trump）於美國時間2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅，不過，原訂9日生效的對等關稅目前暫緩實施90天，這段期間僅實施10%基準關稅。

立法院會今天進行施政總質詢，無黨籍立委高金素梅質詢時先說明原民會人力嚴重流失、人事混亂等議題，要求行政院責成原民會1個月內調查人員外流原因等事項。卓榮泰回應，請原民會在1個月內調查人員外流原因。

針對美國對等關稅議題，高金素梅認為民進黨政府錯估形勢、手忙腳亂，只盲從、順從美國的號令，反觀新加坡總理黃循財的態度令她尊重，因為黃循財說針對美國對新加坡徵收對等關稅感到失望，星美有深厚友誼，這不是對朋友應有行為等，她認為川普政府現在的所作所為，懷疑美國是必要的，這樣才能做出最有利於人民的判斷。

高金素梅說，這次對等關稅對台灣人民來說是一場災難，總統賴清德卻要人民吃苦當吃補，不向美國報復，不等於就該全面投降。

卓榮泰則回應，政府沒有錯估形勢，台灣也不會向任何一個國家投降，包括美國、中國在內。對於美國新的關稅政策，行政院4日的記者會中就說過，這是一個不合理的計算公式，一定會提出嚴正的反映。

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卓榮泰也說，現在已備妥所有的協調談判方案，隨時準備啟動，而且在第一次的正式視訊會議後，隨時準備下一次任何形式的談判。此外，第一次視訊會議時，雙方就對等關稅、非關稅貿易障礙、出口管制等議題交換意見，現在要把意見綜整，下次跟美方的談判應該很快會到來。

高金素梅詢問何時舉行第二次談判，卓榮泰說，美方要跟很多國家談，台灣已在優先國家行列當中，也會爭取最優先的時間。高金素梅追問，是否在9月以後談判，卓榮泰表示，這樣就超過暫緩期90天，當然要在9月以前談。（編輯：林淑媛）1140422