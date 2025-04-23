華爾街日報：川普考慮降低對中關稅 部分降至50%至65%

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（中央社記者廖漢原紐約23日專電）「華爾街日報」報導，美國總統川普考慮大幅降低對中國的高關稅，部分可能降至50%至65%之間。知情人士表示，川普還未做最後決定，充滿變數。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述知情人士說法報導，川普（Donald Trump）政府考慮將大砍對中國高關稅，部分項目稅率將減少一半，希望為對北京緊張關係降溫，美中貿易戰已震撼全球經貿與投資。

多名知情人士指出，川普尚未做最後決定，討論充滿變數，檯面上仍有許多選項。

一名資深白宮官員表示，部分對中關稅可能降至50%至65%之間。有些官員也提出，類似聯邦眾議院中國委員會去年建議的層級關稅制也納入考量。草案當時建議在5年內分階段執行，不威脅國安項目的稅率為35%，策略性影響美國利益的徵收至少100%。

白宮發言人德賽（Kush Desai）回應表示，川普已清楚說明美中必須達成協議，如果關稅已有決定，總統會直接傳達，其他都純屬臆測。

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川普22日指出，將會降低在第2任期間對中國課徵的145%關稅，但不會降至0。中國也釋出願意協商的訊號，但不會在白宮持續威嚇下上談判桌。曾諮詢中國官員人士指出，中國決策圈認為川普談話釋出可調整的訊號。

美中雙方近日對達成協議都持開放態度，顯示過去一個月氣氛已有變化。當全球兩大經濟體對彼此拋出高關稅，全球股市過去幾週進入歷年少見的跌幅。（編輯：楊昭彥）1140423