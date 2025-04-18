川普稱中國就關稅多次聯繫 有信心達成協議
2025/4/18 08:05（4/18 08:12 更新）
（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，中國多次就關稅問題聯繫美方，兩國正就此進行談判，並稱有信心全球這兩大經濟體可望達成協議以終結激烈的貿易戰。
綜合法新社和路透社報導，川普在橢圓形辦公室告訴記者，「我們正與中國進行談判」，「我會說他們已聯絡過許多次了」。
川普證實，自他對中國課徵關稅稅率升高至145%以來，雙方已展開談判。北京先前曾對川普在「解放日」對各國祭出的全面性關稅採取報復措施。
不過當記者詢問是否與中國國家主席習近平直接交談時，川普卻諱莫如深。川普過去曾多次暗示他與習近平交談過。
針對記者有關他與習近平談話的問題，川普說「我從未說過這些情形是否發生過」，「這樣做並不恰當」。
記者追問習近平是否聯絡過他，川普回說：「你會認為他顯然已經這麼做，我們很快會再談這件事。」
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稍早訪問白宮，希望結束美國對歐洲聯盟（EU）關稅措施。川普當時說：「我認為我們將與中國達成非常好的協議。」
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
川普還表示，在與中國關稅問題解決前，他會延後有關短影音應用程式TikTok的協議。
他告訴記者，美國對中國商品課徵關稅可能不會再升高，甚至可能會降低。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140418
延伸閱讀中國就關稅談判開條件 彭博：美尊重中國及台灣議題外媒：儘管無優勢 習近平擬與美國打大範圍持久戰美國稱中國面臨高達245%關稅 北京重申：貿易戰無贏家華爾街日報：美國打算藉由關稅談判孤立中國日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普當川普遇上習近平 對等關稅激起了美中強大的火花
- 川普稱中國就關稅多次聯繫 有信心達成協議2025/04/18 08:05
- 2025/04/18 07:45
- 2025/04/18 03:44
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
美專家：中國打造受害者形象 未必拋售美債反擊關稅