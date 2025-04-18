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川普稱中國就關稅多次聯繫 有信心達成協議

2025/4/18 08:05（4/18 08:12 更新）
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圖為美元及人民幣。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓17日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，中國多次就關稅問題聯繫美方，兩國正就此進行談判，並稱有信心全球這兩大經濟體可望達成協議以終結激烈的貿易戰。

綜合法新社和路透社報導，川普在橢圓形辦公室告訴記者，「我們正與中國進行談判」，「我會說他們已聯絡過許多次了」。

川普證實，自他對中國課徵關稅稅率升高至145%以來，雙方已展開談判。北京先前曾對川普在「解放日」對各國祭出的全面性關稅採取報復措施。

不過當記者詢問是否與中國國家主席習近平直接交談時，川普卻諱莫如深。川普過去曾多次暗示他與習近平交談過。

針對記者有關他與習近平談話的問題，川普說「我從未說過這些情形是否發生過」，「這樣做並不恰當」。

記者追問習近平是否聯絡過他，川普回說：「你會認為他顯然已經這麼做，我們很快會再談這件事。」

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）稍早訪問白宮，希望結束美國對歐洲聯盟（EU）關稅措施。川普當時說：「我認為我們將與中國達成非常好的協議。」

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川普還表示，在與中國關稅問題解決前，他會延後有關短影音應用程式TikTok的協議。

他告訴記者，美國對中國商品課徵關稅可能不會再升高，甚至可能會降低。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1140418

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