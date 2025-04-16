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美國稱中國面臨高達245%關稅 北京重申：貿易戰無贏家

2025/4/16 15:52（4/16 16:19 更新）
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中國外交部16日重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。 （中央社檔案照片）
中國外交部16日重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。 （中央社檔案照片）
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（中央社台北16日電）白宮在美東時間15日發表聲明，由於中國的反制措施，現在中國進口美國商品面臨高達245%關稅。中國外交部今天重申，關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打。

澎湃新聞報導，中國外交部今天舉辦例行記者會，針對美國對中進口商品課徵達245%，中國外交部發言人林劍作上述回應。

林劍表示，「具體的稅率的數字，你可以問問美方」。中方已多次闡明在關稅問題上的嚴正立場，這場關稅戰是美方發起的，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法。

林劍指出，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打」。

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10日，美國政府宣布對中國輸美商品徵收對等關稅的稅率進一步提高至125%。11日，中國財政部官網發布「國務院關稅稅則委員會關於調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施的公告」，指即便美方繼續加徵再高關稅，已經沒有經濟意義，而且還將淪為世界經濟史上的笑話。

中方公告強調，在目前關稅水準下，美國輸中商品「已無市場接受可能性」。如果美方繼續關稅數字遊戲，中方將不予理會。但是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。（編輯：呂佳蓉/邱國強）1140416

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