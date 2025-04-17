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紐時梳理中輸美產品不同稅率 注射器針頭達245%

2025/4/17 17:55
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（中央社台北17日電）美國白宮日前發布聲明指，中國輸美商品面臨最高達245%的關稅。紐約時報梳理了不同中國輸美產品的關稅稅率，如注射器和針頭245%、鋰離子電池173%、智慧型手機及筆記型電腦20%。

美國白宮當地時間15日發布聲明指出，由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。

紐約時報12日的報導，梳理了不同中國輸美商品的關稅稅率。

報導指出，例如注射器和針頭的關稅是245%、鋰離子電池173%、烏賊170%、羊毛衣約169%、塑膠盤子159%、烤麵包機150%、電動車148%、玩具、娃娃及拼圖145%、維生素C145%、鋁箔75%、汽車車輪73%、半導體70%、金屬家具70%、智慧型手機及筆記型電腦20%，兒童圖書是免關稅。

報導列舉了某些產品的關稅稅率如何計算出來，如中國的智慧型手機原來被加徵145%關稅，其後美國海關公布的新指引中，將智慧型手機及筆記型電腦排除在125%的對等關稅之外，但仍需負擔美國以芬太尼問題為由對中國商品加徵的20%關稅，所以目前總關稅是20%。

報導表示，2024年美國進口了大約價值520億美元的智慧型手機，當中逾80%來自中國。

又例如中國的玩具總關稅是145%，包含了此前美國以芬太尼問題為由加徵的20%關稅，再加上中國反制後被加徵的125%關稅。

羊毛衣的基礎關稅是16%，加上2025年前301條款實施的7.5%關稅，以及今年美國以芬太尼問題為由加徵的20%關稅，再加上中國反制後被加徵的125%關稅，總關稅是168.5%。

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注射器及針頭是最高關稅的商品之一，達245%。相關產品已被川普在第一個總統任期課徵關稅，拜登政府在去年9月加徵100%關稅。

報導表示，中國產品的關稅結構並不統一，按原料來源地、產品種類及有沒有特定豁免等而有所不同。（編輯:陳鎧妤/吳柏緯）1140417

#中國
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