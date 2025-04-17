與中國打貿易戰漫無目標 克魯曼警告川普無勝算

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（中央社紐約16日綜合外電報導）川普對中國商品加徵高額關稅，引發中國反制，暫停出口稀土；美歐貿易談判陷僵局，歐盟坦言美方目標難以捉模。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼認為，這正是川普將輸掉貿易戰的原因。

克魯曼（Paul Krugman）今天在個人電子報平台Substack撰文指出，為了回應美國總統川普對中國出口祭出的高額關稅，中國政府暫停出口稀土與磁鐵，這些材料對許多現代產業與軍事領域都至關重要。

美國和歐洲聯盟（EU）的貿易談判似乎毫無進展，據報導，歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）表示「難以掌握美方目標為何」。

換句話說，中方了解貿易與貿易戰的本質，不像川普政府毫無頭緒。川普陣營不僅一頭霧水，甚至連自身訴求為何都說不清楚。

川普與他的跟班沒搞懂國際貿易，重點不在於能賣什麼，在於能買什麼。

進口就是從其他國家獲取所需的商品，而出口則是為了能支付進口費用。國際貿易的好處基本上來自於能夠進口那些在本國難以生產或成本過高的商品，例如從加拿大進口水力發電。

這一根本事實解釋了為何許多關於川普與中國貿易戰的專業分析，都認為中國相較於美國更占優勢。

「金融時報」（Financial Times）報導貿易戰風險提到，美國對中國的出口「主要集中在農產品」，但最重要的是，中國可以輕鬆找到其他農產品供應商，像是從巴西而非愛荷華州進口大豆。

相對而言，美國將難以替代從中國進口的許多商品。而且，這些從中國購買的許多商品其實是工業原料，而非消費品。

川普發起的貿易戰將打亂供應鏈，回顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及隨後的影響，當時零件短缺影響經濟並加劇通膨，這些問題將再次出現，對川普聲稱要重振的製造業造成巨大傷害。

美國經濟是否受制於中國？克魯曼的答案是否定的。美國生產力仍高，即使面對嚴重的經濟衝擊，也能夠應對，前提是要有聰明且理智的領袖，但問題是現在沒有這樣的領袖。

「華爾街日報」刊出一篇標題為「美國計劃以貿易談判孤立中國」的報導。乍看之下好像美方真的有個策略，但克魯曼抱持懷疑的態度，原因有4個。

第一，這篇報導顯然是由財政部長貝森特（Scott Bessent）或他身邊人放的風聲。在正常政府裡，這種「內線消息」也許能看出政策走向，但川普的關稅政策顯然沒有政策流程，貝森特、高階貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等官員經常公開拋出各種政策構想，彷彿只要說出口就能變成事實。但通常不到幾天，另一名官員就會上電視發表截然不同的意見，或是川普本人在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）上發文，全盤推翻上一個官員的說法。

所以外界聽到關於貝森特的消息，根本稱不上是川普政策的獨家爆料，更像是他本人對外放話，試圖影響政策方向的操作，沒有任何理由相信他真的掌握主導權。

第二，即使美國談判代表試圖與其他國家達成協議以孤立中國，成功機會也不大，因為川普的公信力已蕩然無存。畢竟，沒有國家會和一個不守承諾的政府達成協議。但川普早已毀掉美國在這方面的信譽，他撕毀所有既有貿易協議，而且關稅政策朝夕令改。

第三，即使川普的承諾可信，為何歐洲政府會想要參與美國對中國發動的貿易戰，自毀供應鏈？如果說為了避免川普的關稅，這是值得付出的代價，那麼誰會相信川普下次不會因為覺得某個盟國對他有意見，又重新徵收懲罰性關稅？

第四，川普政府就像帶著小刀，去面對滿是槍火的戰場。

如果真有對付中國的計畫，應該會專注於削弱中國的出口能力。這的確會對中國出口產業造成打擊，出口商的短期利益不容忽視。然而，中國可以透過支持受影響產業來應對出口損失，就像川普在第一次貿易戰對農民的補助一樣。中國也能透過刺激內需來彌補出口產業的工作流失。更何況，習近平及中國共產黨不必擔心選舉的問題。

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儘管中國能夠用多種方法應對出口損失，但美國要處理中國生產的關鍵投入品損失將更加困難。

總體而言，即使是像貝森特這樣相對精明幹練的川普支持者，仍以中國是否能進入美國及其貿易戰盟友市場為思考重點，但真正問題在於，中國是否能透過擾亂美國供應鏈來扼殺美國經濟。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140417