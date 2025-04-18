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美專家：中國打造受害者形象 未必拋售美債反擊關稅

2025/4/18 07:45（4/18 08:13 更新）
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左起為美國外交關係協會研究員劉宗媛、「外交政策」總編輯、「戰略暨國際研究中心」中國經濟專家甘思德。（圖截取自foreignpolicy.com/）
左起為美國外交關係協會研究員劉宗媛、「外交政策」總編輯、「戰略暨國際研究中心」中國經濟專家甘思德。（圖截取自foreignpolicy.com/）
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓17日專電）北京是否祭核彈級手段，以拋售美債反擊川普關稅引發關注。有專家認為，中國在受害者心態驅動下，可能更願忍受貿易戰痛苦，不得已才會這樣做。另有研究員說，習近平世代經歷文革而耐受性高，年輕人未必能承受貿易戰衝擊。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）昨天在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌線上座談中指出，中國未必願意拋售價值約7600億美元（約新台幣24.7兆元）的美債來打擊美國經濟，因為如此一來，他們反而看起來像侵略者，無法打「受害者」牌。

根據美國財政部1月資料，世界各國政府與投資人持有總值超過8.5兆美元的國債，日本與中國排名前2位

甘思德說，目前對中國有利的一點是，他們看起來像是受害者，而且他們也能合理地這樣主張。中國國家主席習近平無論走到哪裡、或是邀請誰來訪，彼此都聲稱是「共同受害者」，強調兄弟般的立場。

他指出，除非到了萬不得已的地步，中國不太可能輕易放棄「受害者」牌。

與會的美國外交關係協會（CFR）研究員劉宗媛則提到，中國民眾在面對貿易戰時，情緒呈現世代差異

她表示，一方面，習近平這一代人經歷過大飢荒、大躍進與文化大革命等重大社會動盪。他們為了實現中共宏大戰略目標，做出個人犧牲方面的容忍度可能較高。

劉宗媛說，但這一代人所撫養出來的是獨生子女的新世代，他們人生第一場重大衝擊是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。「我不確定他們是否準備好再一次承受衝擊。」

她指出，中國領導層也意識到這項挑戰，但習近平究竟能在多大程度上動員中國家庭及年輕世代迎戰貿易戰，仍是未知數。

兩大經濟體再次互槓，最後將如何收尾，甘思德說，美國的社會分裂程度驚人地高，金融市場又脆弱，甚至連總統川普都可能隨著美國經濟和政治風向的變化而改變立場。

他指出，這正是中國人所指望的，最終川普會認輸，並來到談判桌前達成協議。

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不過，甘思德認為，美中目前都還停留在「擺出強勢姿態」階段，但未來有可能看到雙邊在一個時機點默默達成某種「停火」協議，以避免局勢進一步升級，然後再建立機制處理雙邊在各個議題上的分歧。

在那之前，甘思德說，他將觀察美國在外交上如何與歐洲、日本等國合作，以提升與中國競爭的籌碼；同樣地，中國也會在東南亞、東北亞和其他地區推進外交，以避免被孤立。（編輯：陳慧萍）1140418

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