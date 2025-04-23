研究：地景異質度愈高 愈能吸引較多種鳥類棲息

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）生多所今天表示，國土規劃兼顧生物多樣性保育及經濟發展，攸關永續實現，研究發現地景組成異質度愈高，愈能吸引較多種鳥類棲息，已發布在地景生態學期刊，也供規劃時依循。

農業部生物多樣性研究所發布新聞指出，要實現永續發展目標（SDGs），如何讓國土規劃能兼顧自然生物多樣性保育和經濟發展是重要關鍵；研究發現地景組成異質度愈高的環境，愈有利基，近期已發表在國際期刊「地景生態學」（Landscape Ecology）。

關於研究概述，生多所具體指出，研究團隊運用台灣繁殖鳥類大調查（Taiwan Breeding Bird Survey）的資料，分析半徑100公尺、500公尺、1公里及2公里，共4個不同尺度內地景配置異質度、地景組成異質度及棲地總面積對鳥類物種數的影響。

生多所說明，研究發現，整體鳥種數與森林及農地總面積呈現駝峰狀關係，也就是說，在合適的空間尺度內，具備多樣化的土地利用類型，例如同時有森林和農地，可讓最多種鳥類棲息。

舉例來說，新北市田寮洋濕地及周邊為森林的環境，每年冬天可在1天內記錄到逾100種鳥類，最為典型。

生多所也發現，針對偏好森林棲地的鳥類而言，無論在100公尺或2公里的尺度，森林總面積愈大，能在此棲息的鳥種數會愈多。農地鳥類則主要在100公尺的尺度中，農地總面積增加，也能促進鳥類多樣性。

生多所主秘主秘鄭錫奇補充，副研究員林大利發現，因為鳥會飛行，所以無論是一塊大面積，或是許多小面積總加起來和一大塊面積相當的環境，兩者會有相同效果。

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此外，生多所說，地景邊緣密度增加時，外來鳥種的種類會隨之上升，代表保持適當的地景配置與組成異質度，不僅能提高原生鳥類的物種數，也能降低外來物種入侵的風險。

生多所並表示，棲地破碎化的影響並非完全負面，小規模棲地也具保育功能，不過，不同地點、不同尺度，甚至不同生物類群，適用的保育策略有所差異，為此正嘗試以蛙類做進一步研究、驗證相關模式；台灣土地有限，呼籲要特別謹慎規劃土地利用，方能以「土地共享」（land-sharing）模式，達到生態與經濟雙贏。（編輯：管中維）1140423