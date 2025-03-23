大雪山賞鳥賽登錄134種 首次滿貫記錄31台灣特有種

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）農業部林業及自然保育署台中分署21日舉辦的「大雪山賞鳥大賽」，歷經24小時馬拉松式賞鳥，總共記錄到134種鳥類，更首次滿貫記錄到大雪山出沒的31種台灣特有種。

林業及自然保育署台中分署今天發布新聞稿說明，連續舉辦15年的「大雪山賞鳥大賽」於21日上午10時開始至22日上午10時，歷經24小時馬拉松式賞鳥，國內27隊104人各路好手，總共記錄到134種鳥類。

台中分署表示，這次活動由「不是賞鳥，我可是不參加的喔！」隊伍拔得頭籌，以記錄102種抱回冠軍殊榮；更難得的是，在這次大賽期間，首次記錄到大雪山所有出沒台灣31種特有種鳥類，由全體參賽者在第15年達到滿貫創舉。

林業保育署台中分署指出，「大雪山賞鳥大賽」15年來經歷疫情、地震與颱風豪雨均未中斷，目前已成為國內最具指標性賞鳥活動之一，將近2000人次鳥友參與，在大雪山區域記錄208種鳥類，總計逾15萬隻次，其中更有50種鳥種是經由大賽舉辦而記錄。

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台中分署表示，大雪山賞鳥大賽也是導入國際賞鳥紀錄資料庫eBird作為賞鳥活動平台的先驅，讓全世界都看到台灣鳥友們對於賞鳥與鳥類保育的熱誠，今年9月將在台灣舉辦的第一次世界賞鳥博覽會，特別指定前往大雪山體驗賞鳥的精彩與美好。

這次由台中分署長張弘毅宣布比賽開始後，馬上就有眼尖鳥友發現大冠鷲在上空盤旋，猛禽在鳥友心中的地位獨特，除白天在林道沿線尋找鳥蹤，夜晚也有不少人發揮聽聲辨位專長，徹夜尋找黃嘴角鴞、領角鴞、褐林鴞、黃魚鴞、褐鷹鴞及台灣最嬌小貓頭鷹鵂鶹蹤跡，歷年大賽中發現的日夜行性猛禽就達15種之多。（編輯：陳仁華）1140323