雪霸七家灣溪猛禽棲架建功 拍攝到台灣最大貓頭鷹

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）台灣最大貓頭鷹黃魚鴞因夜行、隱密的生態習性，長期監測困難，研究團隊首次在雪霸七家灣溪沿岸設猛禽棲架，搭配自動相機，成功讓黃魚鴞現身且拍下捕魚後帶到棲架大快朵頤畫面。

雪霸國家公園管理處今天表示，黃魚鴞是台灣最大型的貓頭鷹，也是溪流生態系的頂級掠食者，具有重要生態指標意義，分布於台灣山區溪流，雪霸武陵地區七家灣溪是目前發現分布海拔最高的區域。

雪管處指出，過去為復育國寶魚台灣櫻花鉤吻鮭，自2005年起展開七家灣溪長期生態監測，當時調查曾發現黃魚鴞的紀錄，2011年委託國立屏東科技大學研究團隊，進行深入的黃魚鴞追蹤研究並拍攝紀錄片，但其夜行和隱密的生態習性，要長期監測非常困難。

雪管處說，直到去年，屏科大野生動物保育研究所助理教授洪孝宇首次嘗試在七家灣溪溪流沿岸架設2處猛禽棲架，搭配自動相機進行監測，結果多次成功拍攝到黃魚鴞在棲架上停留，並且捕捉到黃魚鴞捕魚後帶到棲架上進食畫面，顯示棲架可以成為長期監測黃魚鴞的工具。

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洪孝宇指出，近年來猛禽棲架多設立在農田，是友善生態的鼠害防治法，運用棲架搭配自動相機就可以做鳥類自動監測；去年首次應用於溪流環境，成功監測到黃魚鴞的身影，自嘲「這麼簡單的方法，以前竟然沒想到」。

雪管處長林文和表示，這項監測成果是國家公園長期進行溪流生態監測的累積效益，有助於了解複雜生態系統中各類群生物的交互關係，對國寶魚的保育也有正面助益。此外，生態監測技術的進步，讓珍貴的復育成果更容易被看見，也是環境教育宣導絕佳素材。（編輯：李錫璋）1140207

雪霸國家公園管理處7日表示，研究團隊首次將猛禽棲架搭配自動相機應用在溪流環境，成功在武陵地區七家灣溪畔監測到台灣體型最大貓頭鷹黃魚鴞的身影。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月7日

雪霸國家公園管理處7日表示，研究團隊在雪霸七家灣溪沿岸設猛禽棲架，搭配自動相機，成功記錄到台灣最大貓頭鷹黃魚鴞的身影，拍下黃魚鴞捕魚後在棲架上進食畫面。（雪霸國家公園管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 114年2月7日

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