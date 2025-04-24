褐皮書揭關稅陰霾 美媒列5大聯準會決策觀察指標

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（中央社記者張欣瑜舊金山23日專電）美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布的褐皮書指出，美國企業的成本因關稅上升，並預期將大部分成本轉嫁消費者，分析師預期，價格上漲將於下半年更為有感。另外，赴美旅客人數下滑，旅遊業出現放緩跡象。

聯準會最新一期褐皮書（Beige Book）顯示美國整體經濟依然穩健但出現陰霾，貿易政策的不確定性影響市場情緒，這種矛盾使聯準會在5月政策會議前面臨棘手情勢。

財經媒體「巴隆周刊」（Barron's）整理出聯準會可能作為決策參考的5項觀察重點。

貿易效應開始影響價格

聯準會轄下有12個地區，許多地區表示價格溫和上漲，但特定產業感受到明顯衝擊。

亞特蘭大聯邦準備銀行表示，受到出口至墨西哥起司減少的影響，乳製品需求下滑。

里契蒙聯邦準備銀行提到，一家依賴進口咖啡豆的烘焙商經歷了史無前例的成本上升，導致出售給客戶的價格也創下新高。

聖路易聯邦準備銀行指出，一些大型零售商拒絕接受因關稅所造成的供應商漲價。

根據芝加哥聯邦準備銀行，一名零售業分析師預期，「大多數價格上漲將在2025年下半年顯現，零售商預計把約三分之一的關稅增加成本轉嫁給消費者。」

需求疲軟致旅遊業放緩

幾個地區報告指出，旅遊業放緩主要受到國際旅客減少、國內消費受限的影響。

亞特蘭大聯邦準備銀行表示，在國際旅客經常造訪的景點，出現海外旅客減少的現象，特別是加拿大的旅客。機場和航空公司也回報，赴美的外籍旅客人數明顯下降。

紐約聯邦準備銀行報告顯示，紐約市一家飯店業者的國際訂房量正在下滑，鄰近美加邊境的企業也觀察到訪客數量減少。專家預測，「國際旅客未來可能進一步減少」。

舊金山聯邦準備銀行則指出，移民政策也對旅遊業造成了衝擊。一家大型餐旅服務業者計畫今年大幅減少季節性勞工，因政策不確定性將暫停聘雇持工作簽證的人員。

聯邦政府削減支出衝擊地方經濟

達拉斯聯邦準備銀行指出航空運輸需求減弱，部分原因是聯邦政府出差旅行大幅減少。費城聯邦準備銀行則表示，政府相關旅遊與會議的取消導致經濟活動受到拖累。

不過，「法律服務」卻因當前政策環境出現成長。克里夫蘭聯邦準備銀行提到，一家律師事務所表示，來自政府和非營利機構的需求增加，因政策變動產生了諮詢需求。

食物銀行壓力沉重

需求攀升與資金縮減，使得多個地區的食物銀行與食物發放站捉襟見肘。

堪薩斯市聯邦準備銀行指出，政府對美國農業部經費的削減，對老年人服務尤其造成了嚴重衝擊。一家食物發放站因經費縮減，不得不將每人每次的食物配給量，從原本可供3到5天的份量，減少為每30天僅能領取2天份的食物。

達拉斯聯邦準備銀行則表示，仰賴聯邦資金的住房補助戶也面臨困境。由於當前政策氛圍及資金凍結，房東「較不願意將公寓出租給依賴聯邦補助的房客」。

港口面臨更高成本

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