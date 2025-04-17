加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本與美國交涉關稅未立即獲豁免 石破茂有意出訪會川普
首頁 / 兩岸
川普關稅戰
美中對抗
新聞專題
美中對抗2/118
首頁 / 兩岸

中國將於安理會非正式會議 指控美將關稅武器化

2025/4/17 12:40（4/17 12:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為並列的美國和中國國旗。（路透社）
圖為並列的美國和中國國旗。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）美中關稅戰升級，路透社報導，中國將於下週召開的聯合國安理會非正式會議，指控美國將關稅武器化的霸凌行徑，給全球為和平及發展作出的努力蒙上陰影。

路透社16日報導表示，美國總統川普對中國商品大幅加徵關稅，中國在不斷升級的貿易戰中持強硬態度後，作出上述行動。

報導表示，根據會議的概念文件，全部聯合國193個成員國獲邀出席4月23日舉行的會議。文件特別對美國加徵關稅作出批評，指所有國家，特別是開發中國家，都是單邊主義及霸凌行徑的受害者。

文件又指，美國將關稅武器化作為施壓工具，嚴重破壞國際貿易規則，對世界經濟及多邊貿易體系造成嚴重動盪及衝擊，對世界為和平及發展作出的努力蒙上陰影。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國方面沒有回應路透社的置評請求。

聯合國貿易和發展（UN Trade and Development）部門日前表示，因為貿易緊張和不確定性導致經濟衰退的趨勢，全球經濟成長可能會減至2.3%。（編輯:陳鎧妤/呂佳蓉）1140417

#聯合國
#安理會
#美國
美中對抗
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
對伊朗極限施壓 美再制裁中國小型民營煉油廠
66
更多編輯台推薦新聞：