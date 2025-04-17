中國將於安理會非正式會議 指控美將關稅武器化

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（中央社台北17日電）美中關稅戰升級，路透社報導，中國將於下週召開的聯合國安理會非正式會議，指控美國將關稅武器化的霸凌行徑，給全球為和平及發展作出的努力蒙上陰影。

路透社16日報導表示，美國總統川普對中國商品大幅加徵關稅，中國在不斷升級的貿易戰中持強硬態度後，作出上述行動。

報導表示，根據會議的概念文件，全部聯合國193個成員國獲邀出席4月23日舉行的會議。文件特別對美國加徵關稅作出批評，指所有國家，特別是開發中國家，都是單邊主義及霸凌行徑的受害者。

文件又指，美國將關稅武器化作為施壓工具，嚴重破壞國際貿易規則，對世界經濟及多邊貿易體系造成嚴重動盪及衝擊，對世界為和平及發展作出的努力蒙上陰影。

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美國方面沒有回應路透社的置評請求。

聯合國貿易和發展（UN Trade and Development）部門日前表示，因為貿易緊張和不確定性導致經濟衰退的趨勢，全球經濟成長可能會減至2.3%。（編輯:陳鎧妤/呂佳蓉）1140417