川普欲奪回巴拿馬運河控制權 再掀美軍基地爭議

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（中央社巴拿馬市15日綜合外電報導）美國總統川普試圖奪回對巴拿馬運河的控制，讓巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）陷入艱難處境，並讓這個中美洲國家擔憂將再度設置美軍基地。

法新社報導，在川普矢言將從中國手中奪回對這條跨洋水道的影響力後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週與穆里諾政府簽署協議，讓美國在鄰近巴拿馬運河的區域部署軍隊。

這條水道對巴拿馬而言具戰略重要性，在美國於1999年把運河控制權移交巴拿馬並拆除保護運河的基地後，華府20多年來都定期在巴拿馬舉行軍事演習。

那麼，現在發生了什麼變化？為什麼新的協議會引發爭議？

美軍基地會回歸嗎？

這份協議雖不允許美國建立自己的永久基地，但華府能在巴拿馬維持長期輪調部隊，類似在澳洲與其他國家的部隊，用於訓練、演習與「其他活動」。

華府先前在運河區有一塊飛地，並在此建造3座基地。如今美國將能把人數未定的人員部署到這裡。

巴拿馬國際關係教授塔比亞（Euclides Tapia）向法新社表示，這是「公然違反」憲法，巴拿馬憲法禁止設置外國基地，而1977年的移交條約確立巴拿馬運河的「中立性」，僅允許巴拿馬在國家領土中擁有軍事部隊。

但美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）專家弗利曼（Will Freeman）說，這裡有一個漏洞：其中一項條約「允許美國在認為中立性受到威脅時保衛運河」。

美國國家安全會議（NSC）前拉丁美洲計畫主任蓋登（Benjamin Gedan）主張，巴拿馬是在確保運河安全上與美國合作。

巴拿馬律師歐約斯（Arturo Hoyos）認為這沒有違反法律或條約，因為新的協議允許進行「聯合」行動。

穆里諾是否陷入麻煩？

穆里諾政府表示，這些設施與土地屬於巴拿馬，將由美國與巴拿馬安全部隊「共同使用」。他堅稱自己並未將任何一寸主權割讓給右翼盟友川普。

弗利曼說，這項協議是一種「取捨」，因為這「限制了川普政府的施壓技巧與敵意，可能還有（巴拿馬）的讓步範疇」。

他又說，「至少就美方而言，沒有人考量到的風險在於，他們藉由羞辱穆里諾把他變成跛腳鴨」，讓這位巴拿馬領導人「無法治理」國家。

前總統候選人隆巴納（Ricardo Lombana）指控穆里諾替軍事基地做「掩護」，把「屈服」偽裝成「合作」。

在1977年談判時向巴拿馬政府提供建議的胡立歐．姚（Julio Yao）說：「美國再度殖民並再度占領我們。」

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授蓋登認為巴拿馬人是因為過去運河區遭占領以及1989年美國入侵推翻獨裁者諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）受到的創傷，而「不願意」讓美國基地回歸。

川普真正想要的是什麼？

美國認為讓一家香港公司經營運河兩端的港口，對國家安全構成威脅。

蓋登說：「川普希望把北京在可能發生衝突時，藉由封鎖巴拿馬運河以阻止軍艦通行的風險降至最低。」

英國艾瑟克斯大學（University of Essex）專家林德斯塔特（Natasha Lindstaedt）認為美國種種舉措是「與中國更大衝突的一部分，美國試圖限制中國在巴拿馬與更廣泛區域的影響力」。

弗利曼說，川普政府「最可能是在試圖展現，假如他們想這麼做，他們可以關閉巴拿馬運河阻止中國的商業往來，作為對中國施壓的手段，無論是為了嚇阻入侵台灣，或是為了在因為台灣發生衝突時施壓」。

他說：「我們在巴拿馬看到的發展也與川普以實力謀和平的信條有關。」

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但塔比亞不認為中國真的構成威脅，認為聲稱中國構成威脅，目的是在提高川普的國內支持度。

他說：「說加拿大將成為美國的一部分，或稱他們將奪回巴拿馬運河與格陵蘭，都只是針對美國民眾的花招。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140416