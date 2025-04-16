加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
解釋性新聞
新聞專題
解釋性新聞1/265
首頁 / 國際

川普欲奪回巴拿馬運河控制權 再掀美軍基地爭議

2025/4/16 10:45（4/16 11:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國總統川普試圖奪回對巴拿馬運河的控制，讓巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）陷入艱難處境，並讓這個中美洲國家擔憂將再度設置美軍基地。（中央社檔案照片）
美國總統川普試圖奪回對巴拿馬運河的控制，讓巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）陷入艱難處境，並讓這個中美洲國家擔憂將再度設置美軍基地。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴拿馬市15日綜合外電報導）美國總統川普試圖奪回對巴拿馬運河的控制，讓巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）陷入艱難處境，並讓這個中美洲國家擔憂將再度設置美軍基地。

法新社報導，在川普矢言將從中國手中奪回對這條跨洋水道的影響力後，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週與穆里諾政府簽署協議，讓美國在鄰近巴拿馬運河的區域部署軍隊。

這條水道對巴拿馬而言具戰略重要性，在美國於1999年把運河控制權移交巴拿馬並拆除保護運河的基地後，華府20多年來都定期在巴拿馬舉行軍事演習。

那麼，現在發生了什麼變化？為什麼新的協議會引發爭議？

美軍基地會回歸嗎？

這份協議雖不允許美國建立自己的永久基地，但華府能在巴拿馬維持長期輪調部隊，類似在澳洲與其他國家的部隊，用於訓練、演習與「其他活動」。

華府先前在運河區有一塊飛地，並在此建造3座基地。如今美國將能把人數未定的人員部署到這裡。

巴拿馬國際關係教授塔比亞（Euclides Tapia）向法新社表示，這是「公然違反」憲法，巴拿馬憲法禁止設置外國基地，而1977年的移交條約確立巴拿馬運河的「中立性」，僅允許巴拿馬在國家領土中擁有軍事部隊。

但美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）專家弗利曼（Will Freeman）說，這裡有一個漏洞：其中一項條約「允許美國在認為中立性受到威脅時保衛運河」。

美國國家安全會議（NSC）前拉丁美洲計畫主任蓋登（Benjamin Gedan）主張，巴拿馬是在確保運河安全上與美國合作。

巴拿馬律師歐約斯（Arturo Hoyos）認為這沒有違反法律或條約，因為新的協議允許進行「聯合」行動。

穆里諾是否陷入麻煩？

穆里諾政府表示，這些設施與土地屬於巴拿馬，將由美國與巴拿馬安全部隊「共同使用」。他堅稱自己並未將任何一寸主權割讓給右翼盟友川普。

弗利曼說，這項協議是一種「取捨」，因為這「限制了川普政府的施壓技巧與敵意，可能還有（巴拿馬）的讓步範疇」。

他又說，「至少就美方而言，沒有人考量到的風險在於，他們藉由羞辱穆里諾把他變成跛腳鴨」，讓這位巴拿馬領導人「無法治理」國家。

前總統候選人隆巴納（Ricardo Lombana）指控穆里諾替軍事基地做「掩護」，把「屈服」偽裝成「合作」。

在1977年談判時向巴拿馬政府提供建議的胡立歐．姚（Julio Yao）說：「美國再度殖民並再度占領我們。」

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）教授蓋登認為巴拿馬人是因為過去運河區遭占領以及1989年美國入侵推翻獨裁者諾瑞嘉（Manuel Antonio Noriega）受到的創傷，而「不願意」讓美國基地回歸。

川普真正想要的是什麼？

美國認為讓一家香港公司經營運河兩端的港口，對國家安全構成威脅。

蓋登說：「川普希望把北京在可能發生衝突時，藉由封鎖巴拿馬運河以阻止軍艦通行的風險降至最低。」

英國艾瑟克斯大學（University of Essex）專家林德斯塔特（Natasha Lindstaedt）認為美國種種舉措是「與中國更大衝突的一部分，美國試圖限制中國在巴拿馬與更廣泛區域的影響力」。

弗利曼說，川普政府「最可能是在試圖展現，假如他們想這麼做，他們可以關閉巴拿馬運河阻止中國的商業往來，作為對中國施壓的手段，無論是為了嚇阻入侵台灣，或是為了在因為台灣發生衝突時施壓」。

他說：「我們在巴拿馬看到的發展也與川普以實力謀和平的信條有關。」

google news透過 Google News追蹤中央社

但塔比亞不認為中國真的構成威脅，認為聲稱中國構成威脅，目的是在提高川普的國內支持度。

他說：「說加拿大將成為美國的一部分，或稱他們將奪回巴拿馬運河與格陵蘭，都只是針對美國民眾的花招。」（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1140416

#川普
#巴拿馬運河
#美國
#穆里諾
#赫格塞斯
#安全部
延伸閱讀
李嘉誠出售港口 傳義大利富豪家族集團是主要投資人美防長稱可能重啟運河軍事部署 巴拿馬政府拒絕美防長：美國不允許中國危及巴拿馬運河運作巴拿馬查港口特許經營權 分析：長和陷入三難困境北京施壓踢鐵板 對中政策跨國議會聯盟再擴大
川普
哈佛無懼補助凍結 川普再威脅取消免稅地位川普砍資金撤簽證 美學生申請加國大學人數增
穆里諾
運河控制權爭奪戰中 美防長到訪將晤巴拿馬總統香港長江和記不敵美國強力施壓 退出巴拿馬運河港口營運
解釋性新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
歐中關係因川普關稅戰拉近 產能過剩與貿易轉向障礙難跨越
53
更多編輯台推薦新聞：