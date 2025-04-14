李嘉誠出售港口 傳義大利富豪家族集團是主要投資人

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（中央社日內瓦14日綜合外電報導）香港富豪李嘉誠旗下長和集團擬售港口業務，彭博引述知情人士披露，義大利億萬富豪亞彭帝家族是打算收購李嘉誠旗下港口的主要投資人。中國當局強烈反對美國涉及這起港口交易。

彭博報導，要求匿名的消息人士表示，亞彭帝（Gianlugi Aponte）家族旗下、總部設於瑞士日內瓦的碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited, TiL）將是這起交易中所有港口的唯一擁有者，只有巴拿馬的2座港口將由美國投資管理公司貝萊德集團（BlackRock Inc.）控制。

消息人士表示，貝萊德旗下的全球基礎建設夥伴公司（Global Infrastructure Partners，GIP）將擁有這兩座位於巴拿馬運河港口的51%股權，其餘49%股權則由TiL持有。

消息人士之一說，這兩座港口設施占整體交易總價值的4%。一旦交易完成，李嘉誠的長江和記實業公司將入袋超過190億美元（約新台幣6160億）。

消息人士指出，這起交易仍有待進行盡職調查、稅賦和會計審核，以及港口所在地監管機構的批准。買方已承諾將維持港口的管理和現行營運規則不變，其中大多數碼頭為共用設施，對所有航運公司開放且沒有歧視待遇。

消息人士透露，相關協商還在進行中，包括最後的交易架構，以及財團的持股安排等細節仍可能有所變化。

知情人士表示，貝萊德與新加坡政府投資公司（GIC Pte）合計持有TiL約30%股權。根據TiL官網，該公司在全球31個國家經營70多個貨櫃碼頭，包括即將進行的計畫。

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亞彭帝家族的地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company，MSC）擁有TiL控股權，婉拒對此消息發表評論。香港長和與貝萊德則尚未立即回覆置評請求。

交易作業雖然還在進行中，但相關方已經錯過原訂4月2日前完成巴拿馬港口部分的目標。長和將保留旗下位於香港和中國的港口。這兩個區域的港口貢獻長和總營收約12%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳正健）1140414