白宮：路透彭博等通訊社不再是川普隨行記者團固定成員

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）白宮今天表示，包括路透社和彭博在內的新聞通訊社將不再是有權近身採訪總統川普活動的白宮記者團固定成員。白宮採取行動進一步管控向川普提問、即時報導他表態的權利。

路透社報導，在白宮作出這項決定之前，美聯社因之前遭到白宮封殺採訪總統活動而提起告訴，並於上週勝訴。

隨行採訪總統活動的白宮記者團通常由大約10家媒體的記者組成，有權近身報導總統在橢圓形辦公室（Oval Office）接見訪賓時的表態和問答，以及總統國內外訪問行程。

根據這項新政策，通訊社在這個記者團中有一席之地的作法不再是必然，得跟其他大約30家報社與平面媒體一起輪換。

由於通訊社得向其他新聞機構和讀者傳達即時訊息，相較於大多數媒體，他們通常每天都會更仔細地報導總統和白宮新聞。

其他媒體客戶，特別是那些沒有在華府駐點的地方新聞機構，則仰賴通訊社提供最新報導、影片和語音。

彭博沒有立即回應置評請求。

在現任川普政府之前，美聯社、彭博和路透社全都是這個記者團的當然成員。

不過美聯社因為拒絕配合川普改稱「美國灣」（Gulf of America），2月間開始被白宮封殺，旗下記者遭禁止搭乘總統專機空軍一號（Air Force One）和進入橢圓形辦公室。

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在美聯社遭到封殺後，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，她的團隊將決定「誰能享有進入諸如空軍一號和橢圓形辦公室等場合的非常榮幸、受到限制的權利」。

根據白宮官員今天提供路透社的指導方針，李威特擁有逐日決定白宮記者團成員的權限，「以確保總統的訊息傳達給目標受眾，並且讓具有恰當主題專業的媒體能夠根據活動內容得到採訪權」。（譯者：何宏儒/核稿：楊昭彥）1140416