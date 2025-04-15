歐中關係因川普關稅戰拉近 產能過剩與貿易轉向障礙難跨越

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（中央社記者田習如布魯塞爾特稿）全球貿易體系正被川普「打掉重練」，在世界陷入震驚與混亂時，歐盟與中國出現「互相取暖」跡象。從美歐中三角互動看，川普或許將歐盟略推向了北京，但產能過剩和貿易轉向，是歐中難以跨越的真正障礙。

美國總統川普（Donald Trump）在宣布「對等關稅」時說了一句感言：就貿易來看，有時朋友比敵人還糟。站在歐洲聯盟（EU）的立場，這句話應該可以原封不動送回給美國，而且還加碼附贈：別把朋友推向敵人。

這段期間，歐盟對中國有2個示好舉動。

其一是歐中建交適逢50週年，歐盟想邀中國國家主席習近平親自到布魯塞爾總部，而不是只有中國國務院總理李強來訪，但遲遲未邀成。後來，歐盟發言人11日證實外媒所指，歐中高峰會將於7月下旬改在北京舉行。

為了見到習近平，歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）和理事會（European Council）主席柯斯塔（Antonio Costa）寧願打破歐中高峰會應輪到在歐洲舉行的慣例，共同訪中，將50週年的慶祝場面交由北京鋪排。

其二是歐盟執委會日前釋出與中國開啟電動車價格協商。去年10月歐盟對中國進口電動車正式加徵最高35.3%的「反補貼稅」至少5年，以反制中國政府對電動車產業鏈的不當補貼。歐盟當時表示，若能與中方達成協商，就可停止加稅。

中國一直希望能與歐盟談成「價格承諾」，提出中國電動車賣到歐盟市場的最低價格保證，以抵消政府過度補貼下的低價競爭優勢。但歐盟執委會在決定祭出反補貼稅前的調查階段，就已拒絕過中方的價格協商。

當時執委會貿易發言人吉爾（Olof Gill）解釋，歐盟考量中方的提議是否能確實解決補貼問題，以及價格承諾能否有效落實並監督，結論是「這些提議沒有任何一項符合前述考量」。

因此，在川普關稅籠罩下，歐盟願與中國重新開啟電動車價格協商，這究竟只是談談就好，或是能堅持歐盟前述考量而達成協議，值得玩味。畢竟歐盟吃過至少2次中國價格承諾無效的虧，包括太陽能板和檸檬酸（citric acid），結果不是中國業者違背承諾，就是歐盟難以監督實效。

另一方面，美國關稅帶給歐盟的煩惱除了本身對美出口，還有中國的貿易轉向（trade diversion），也就是中國貨因高關稅進不了美國市場，大量轉向湧入歐盟，打擊歐盟產業。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前提醒，因美國對中國施加的關稅非常巨大，歐盟要考慮可能遭到間接風險；捷克總理費亞拉（Petr Fiala）更挑明了說，不能容許歐盟市場在美國關稅戰下變成便宜中國貨的替代目的地。

范德賴恩8日在電話中告訴李強，中國在因應美國關稅可能帶來的貿易轉向問題上扮演關鍵角色，並提議建立一套追蹤貿易流向的機制。她在10日英國金融時報（Financial Times）專訪時也聲言歐盟「不會容忍」中國貨轉向歐盟。

川普關稅為歐中關係添加了「貿易轉向」隱憂，而在此之前，產能過剩問題早已是歐中經貿的痛點。

歐洲智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）4月初發表報告，分析中國因政府大量補貼帶來的產能過剩模式，從過去的鋼鐵到如今的汽車，包括補貼遍及整條產業鏈的電動車，使中國不但成為全球最大汽車淨出口國，歐洲等外國車品牌在中國的市占率也在過去4年幾乎減半。

值得注意的是，該報告從中國補貼政策來推估下一波生產過剩的產業，短期內可能出現的是成熟製程晶片、中低階工業機械及零組件、電信設備、中低階醫療器材和藥物；中期到長期則包括電解器、進階醫療器材、進階工具機及零組件，以及新材料。

報告直言，歐洲別想靠北京去處理中國的產能過剩，「因這種現象是習近平新經濟決策和意識形態的特點，黨國體制不惜一切代價優先考慮自力更生和經濟安全，即便這會侵蝕產業獲利能力、投資報酬率和效率」。

換言之，中國產能過剩恐怕會是個沒完沒了的問題，持續刺痛歐中經貿關係。

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范德賴恩1日在歐洲議會（European Parliament）大會上說，全球貿易當然有著嚴重的議題，生產過剩、貿易不平衡、不公平的政府補貼、拒絕市場准入、剽竊智慧財產等，「我聽到美國人說，其他人利用了這些（貿易）規則。我同意。我們也因此而受苦」。

目前川普仍不理會范德賴恩欲與美國共同應對中國貿易問題的邀約，「習近平因素」能否讓歐盟拉攏美國，尚屬未定之天，但可以確定的是，「川普因素」絕對會高掛在7月歐中高峰會時北京的天空上。（編輯：張芷瑄）1140415