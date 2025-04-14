美中關稅戰促中歐電動車談判 有利比亞迪不利特斯拉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）美中爆發關稅戰且大幅升級，卻可能使歐盟針對中國電動車課徵的35%高額關稅出現初步下降跡象。外媒報導，歐盟正與中方討論中國電動車關稅替代方案，對中國電動車大廠比亞迪未來銷歐有利，但對美國電動車大廠特斯拉（Tesla）不利。

綜合華爾街日報及路透社報導，歐盟執委會（European Commission）11日已證實正在與中國方面商談一項替代方案，以取代歐盟目前對中國電動汽車徵收的關稅，而這發生在美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球開徵對等關稅之後。

歐盟執委會一名發言人表示，歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）8日與中國商務部長王文濤討論了涉及電動車的「價格承諾」方案，也就是製造商同意設定「最低價格」。

歐盟以往達成的最低價格協議，大多是針對同質性商品（homogenous commodities），而非汽車這類結構複雜的商品。

在媒體披露歐盟上述發言人的發言後，比亞迪和中國另一家汽車大廠吉利在港股的股價，出現了7%和6%的大漲。上述的「價格承諾」一旦在歐盟實施，將可能有助於提高這兩家中國車廠的利潤率。

報導指出，相形之下，歐美的電動車廠將成為輸家。福斯（Volkswagen）2024年以21%的市占率，在歐洲電動車市場居領先地位，其次是特斯拉的16%。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐盟2024年在調查後，對中國電動車徵收了高達35%的關稅，理由是調查發現了中國電動車供應鏈存在著不公平補貼的證據。

報導指出，事實上，歐盟長期以來一直表示「價格承諾」可能是解決中歐電動車關稅問題的替代方案，但川普祭出的對等關稅措施，卻給這一想法的實現帶來了新的動力。（編輯：邱國強/吳柏緯）1140414