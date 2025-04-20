加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
電動車
新聞專題
電動車1/300
首頁 / 產經

永續航空燃油趨勢 中油桃煉廠拚明年第2季自產SAF

2025/4/20 09:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北20日電）全球航空業力拚綠色轉型，中油瞄準永續航空燃油（SAF）趨勢，供應台中以北8成油品的桃園煉油廠，將轉型生產SAF，待觸媒完成進口，預計明年第2季可開始自產SAF，並依航空公司需求客製化不同比例。

中油桃園煉油廠為台灣北部油品的生產煉製中心，供應台中以北80%所需油品，因地利之便，本就有生產航空燃油，提供給在台灣落地的班機。

因應電動車擴大發展，汽柴油需求下降，中油透露，引進生質能源技術提供永續航空燃油（SAF）是重要轉型規劃方向，目前桃廠正在進行SAF共煉製程準備。

根據國際民航組織（ICAO）2016年通過的國際航空業碳抵換及減量計畫（CORSIA），「擴大應用 SAF」為減碳最有效的措施，目前通過ICAO認證的SAF生產路徑有10項；其中，HEFA共製程具有投資成本低、時效快優勢，中油即是規劃以此達成自產SAF的中期目標，但尚須更換觸媒，才能達到混煉5%標準。

中油表示，目前煉製研究所實驗室已完成觸媒性能、自產SAF參配測試等工作，於此同時，桃煉廠也在進行設備改善與汰換工作，如增建新儲槽（存放SAF）、更換幫浦等，待觸媒完成進口後，預估明年第2季可開始自產SAF，將依據客戶需求批次配合生產。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

現在SAF生產成本是一般航空燃油4到5倍，一方面也是因為需更換觸媒所致。

中油主管不諱言，目前民航局並無規定航班需要添加5%SAF，代表航空公司沒有非得購買SAF壓力，「所以有點處於雞生蛋蛋生雞的狀態」，需等到強制性政策明確，推升市場需求，中油才能確定未來SAF布局細節。（編輯：蘇志宗）1140420

#中油
#民航局
#桃園煉油廠
#國際民航組織
#電動車
電動車
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
小米電動車事故釀死傷 中國要求車企禁止以自動駕駛宣傳
23
更多編輯台推薦新聞：