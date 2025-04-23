鴻海：今年營運強勁成長 北美AI和電動車業績可期

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台北國際車用電子展今天登場，鴻海展示一系列智慧電動車款，發言人巫俊毅重申，集團今年營運強勁成長，看法持續有信心，主要是人工智慧（AI）產品帶動，今年電動車事業也會顯著進展，北美市場AI應用和電動車需求可望明顯成長。

台北國際汽機車零配件展（TAIPEI AMPA）、台北國際車用電子展以及台灣國際智慧移動展今天登場，鴻海集團展示電動乘用車款Model B、Model C北美版、Model D等，也展示自主研發結合AI技術的三電零組件，包括乘用車固態電池、電控、碳化矽（SiC）元件以及充電系統等。

鴻海說明，旗下Model B、Model C以及電動巴士Model T已與海外客戶合作，其中Model T電巴預期2027年在海外市場亮相。

在電池國產化進程，鴻海指出，高雄和發工業園區的鴻海科技集團高雄電池中心已正式量產，並出貨給國內車廠測試使用，後續將推出商用與家用的國產化儲能電芯。

展望今年營運，巫俊毅今天上午在會場接受媒體短暫採訪表示，今年鴻海集團營運可持續強勁成長，看法有信心，主要是人工智慧產品帶動，今年在電動車事業也會有明顯進展。

在電動車布局，巫俊毅透露，Model B跨界休旅車即將量產，預期今年亮相，Model C北美版今年底前有機會推出。在北美廠區規劃，巫俊毅指出，美國俄亥俄州電動車廠區和美國各廠區產能，會視客戶需求快速調整。

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展望北美市場，巫俊毅表示，鴻海集團評估今年在AI應用和電動車需求可望明顯成長，在全球布局，鴻海持續在台灣、美國、墨西哥、東南亞、中國大陸等地，按照各地客戶產品需求擴充調整產能。

巫俊毅指出，鴻海集團在全球24個國家地區設有233個廠區，在北美、台灣已設有電動車相關產能，未來東南亞等地將跟進，資通訊產品和電動車區域製造是未來發展方向。（編輯：林家嫻）1140423

鴻海23日起盛大參加台北國際車用電子展，發言人巫俊毅上午表示，集團今年營運強勁成長，北美市場人工智慧應用和電動車需求可期。中央社記者鍾榮峰攝 114年4月23日

台北國際車用電子展覽會23日登場，鴻海現場展示Model C北美版電動車款，預計今年底推出。中央社記者鍾榮峰攝 114年4月23日