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鴻海4月營收6413億元創同期高 AI雲端產品助攻

2025/5/5 16:00（5/5 16:11 更新）
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圖為鴻海位在新北市土城區的總部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）鴻海今天下午公布4月自結合併營收新台幣6413.66億元，月增16.16%，較2024年同期成長25.54%，創歷史同期新高，主要受惠AI雲端產品強勁成長。展望第2季，鴻海指出，雲端網路產品保持成長，第2季營運展望可呈現季增和年增。

觀察四大產品線，鴻海說明，4月人工智慧（AI）雲端產品拉貨動能強勁，較3月強勁成長，此外，消費智能產品拉貨動能強勁，元件及其他產品因非主營零組件業務增加強勁月增，至於電腦終端產品約略持平。

與去年同期相比，鴻海指出，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，此外元件及其他產品主要業務相關零組件出貨增加，電腦終端產品受惠拉貨動能較大，至於消費智能產品約略持平。

產業人士分析，鴻海4月主要受惠人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）、相關GB200晶片平台為基礎的伺服器及關鍵零組件拉貨，涵蓋繪圖晶片（GPU）模組與基板、以及整機組裝業務。

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累計今年前4月鴻海自結合併營收2兆2835.38億元，較去年同期成長24.58%，也是歷年同期新高，主要也是雲端網路、元件及其他產品、電腦終端產品與去年同期相比強勁成長。

展望第2季，鴻海指出，雲端網路產品保持成長趨勢，不過第2季仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，以目前能見度來看，預估第2季營運展望將呈現季增和年增表現，仍需持續關注全球政經局勢變化影響。（編輯：黃國倫）1140505

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