鴻海：分散生產基地迎關稅變數 攻AI電動車半導體

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）鴻海董事長劉揚偉表示，面對關稅不確定性，鴻海集團致力分散生產基地，減少依賴單一地區，分散地緣風險。展望今年，他指出，鴻海營運表現將加速，今年AI伺服器出貨逐季增，占整體伺服器營收比重將逾50%。

在電動車，劉揚偉表示，鴻海Model C系列推進長里程版，今年將進軍北美市場，Model B車款預計今年量產。在半導體，鴻海研發矽光子晶片封裝，今年3DIC首個客戶專案上半年啟動，鴻海將跨入AI特殊應用晶片（ASIC）設計。

鴻海將於5月29日舉行股東會並全面改選董事，展望全球布局，劉揚偉透過股東報告書指出，目前鴻海集團在全球總有233個廠區和辦公室，分布在24個國家地區，季節性高峰約有90萬名員工，以及超過1萬家供應鏈夥伴。

劉揚偉表示，鴻海集團全球布局可分散地緣風險，面對關稅不確定性，鴻海積極應對，致力分散生產基地，減少依賴單一地區。

展望今年營運，劉揚偉指出，受惠生成式人工智慧（Generative AI）等應用對雲端網路產品需求增加，加上全球雲端服務供應商（CSP）今年資本支出大幅增加，預期今年鴻海營運表現將加速，產品與客戶結構更均衡健全。

在AI伺服器、網路設備及儲存系統，劉揚偉表示，需求快速增長，鴻海垂直整合能力與供應鏈管理，可擴大在AI伺服器及先進散熱解決方案的市場占比，鴻海持續深化繪圖晶片（GPU）模組與基板、強化布局整機組裝與資料中心基礎設施，持續研發邊緣運算與液冷技術。

他指出，特別在上游的GPU模組和基板，是鴻海發展AI伺服器的核心策略。

展望AI伺服器營運，劉揚偉重申，2024年AI伺服器累積營收較2023年成長1.5倍，占整體伺服器營收比重超過4成，預估鴻海今年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收占比將超過50%。

鴻海今年持續布局智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台，劉揚偉表示，鴻海今年會結合全球合作夥伴，將生成式AI解決方案、或是自行開發的大型語言模型，導入三大智慧平台。

在智慧製造的AI機器人平台，劉揚偉指出，鴻海持續運用生成式AI，提升機器人自動化程度與整合能力，縮短調適時間，完善全自動化產線及關燈工廠。

在電動車領域，劉揚偉表示，乘用車Model C系列推進長里程版，將進軍北美市場；Model B車款預計今年量產。商用車方面，鴻海響應台灣電動巴士國產化政策，將加入電巴國家隊以及完成高雄電動巴士工廠認證，鴻海高雄和發電池廠今年正式進入量產。

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在全球電動車布局，劉揚偉指出，鴻海在中東與當地夥伴發展充電事業，今年預計再和汽車品牌客戶簽署委託設計製造服務（CDMS）合約，並在中國建置電動車研發中心。

在半導體製造，劉揚偉表示，鴻海今年將提供客戶晶圓級可靠度測試及篩選服務，鴻海今年晶圓級封測代工服務預計擴產，後續發展矽光子晶片封裝技術。在設計服務，鴻海今年3DIC第一個客戶專案，預計上半年啟動，鴻海將正式跨入AI ASIC設計。（編輯：楊蘭軒）1140428