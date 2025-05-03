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鴻海14日法說會 聚焦關稅變數及蘋果供應鏈布局

2025/5/3 09:31
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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海將於14日下午舉行線上法人說明會，美國總統川普關稅變數，牽動鴻海全球產能動向，以及AI和電動車事業進展。鴻海也是蘋果（Apple）最大組裝代工夥伴，鴻海法說會聚焦美中關稅戰影響iPhone供應鏈在中國和印度布局等議題。

面對川普關稅變數，鴻海董事長劉揚偉表示，集團預先掌握全球產業區域化製造趨勢，提早布局全球，分散地緣風險，面對關稅不確定性，鴻海致力分散生產基地，減少依賴單一地區。他也指出，鴻海尋求與客戶更緊密合作，共同應對關稅帶來的成本壓力。

觀察鴻海布局主要市場，早在1985年，鴻海就進入美國，美國是鴻海在海外第一個投資的國家。之後在1988年，鴻海在中國深圳設立據點，1999年布局捷克，2004年前進墨西哥，2006年進軍印度，2007年進入越南市場。

根據資料，目前鴻海集團在全球總共有233個廠區和辦公室，分布在24個國家地區，季節性高峰約有90萬名員工，以及超過1萬家供應鏈夥伴。

面對關稅壁壘陰影，鴻海是否調整全球布局比重，備受關注。鴻海發言人巫俊毅重申，鴻海持續在台灣、美國、墨西哥、東南亞、中國大陸等地，按照各地客戶產品需求擴充調整產能。

展望北美市場，巫俊毅表示，鴻海集團評估，今年在人工智慧（AI）應用和電動車需求可望明顯成長。

觀察鴻海集團AI伺服器產能布局，多數集中在北美地區，包括美國和墨西哥，部分在台灣和越南。AI伺服器產品是鴻海集團最大的獲利來源。

但美中關稅戰未解，鴻海大客戶蘋果加速將製造業務移出中國，可能牽動鴻海集團iPhone產能動向。

在印度，鴻海集團與蘋果客戶積極當地擴建iPhone產能，證券法人評估，今年底前印度生產iPhone占蘋果iPhone整體組裝比重，將提升至15%至20%。

展望鴻海今年營運主軸，鴻海持續看好AI產品和電動車事業做為雙主軸，帶動集團業績強勁成長。

劉揚偉表示，鴻海持續深化繪圖晶片（GPU）模組與基板、強化布局整機組裝與資料中心基礎設施，持續研發邊緣運算與液冷技術。他指出，特別在上游的GPU模組和基板，是鴻海發展AI伺服器的核心策略。

展望AI伺服器營運，劉揚偉重申，鴻海今年AI伺服器出貨量逐季攀升，在整體伺服器營收占比將超過50%。

另外在電動車，巫俊毅表示，Model B跨界休旅車即將量產，預期今年亮相，Model C北美款今年底前有機會推出。在北美產能規劃，巫俊毅指出，美國俄亥俄州電動車廠區和美國各廠區產能，會視客戶需求快速調整。

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供應鏈人士向記者透露，鴻海為日本三菱汽車（Mitsubishi Motors）代工服務的電動車合作案，5月中旬可明朗，三菱以鴻海設計的Model B平台為基礎改款新電動車，有機會在裕隆苗栗三義廠開始初步量產，初期鎖定澳大利亞或紐西蘭市場，未來也有機會打進日本和台灣市場。

鴻海旗下鴻華先進與裕隆旗下品牌納智捷（LUXGEN），也持續合作Model B平台為核心的n5新款電動車，預計最快第3季初在台灣亮相，n5電動車也可能在裕隆三義廠量產。（編輯：翟思嘉）1140503

巫俊毅
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