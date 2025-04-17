加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

談美國關稅 劉揚偉：鴻海一定受影響但程度較輕

2025/4/17 16:43（4/17 17:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
鴻海董事長劉揚偉（右）17日下午受邀出席全國工業總會會員代表大會演講，他在會後接受媒體堵訪指出，美國關稅變數對鴻海一定有影響，但集團布局早，影響程度輕。中央社記者鍾榮峰攝 114年4月17日
鴻海董事長劉揚偉（右）17日下午受邀出席全國工業總會會員代表大會演講，他在會後接受媒體堵訪指出，美國關稅變數對鴻海一定有影響，但集團布局早，影響程度輕。中央社記者鍾榮峰攝 114年4月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海董事長劉揚偉今天下午談到美國關稅議題表示，「希望貨物自由流通」、「最好是open」；至於是否影響鴻海集團布局，劉揚偉回應，「一定會影響」，但集團因應布局時程早，影響程度較輕。

他指出，現在客戶關注的就是關稅議題，「關稅高低最終結果是什麼、沒有人知道」，這才是最大的不確定性。

劉揚偉今天下午受邀出席全國工業總會會員代表大會演講，他會後接受媒體短暫堵訪，談到美國關稅變數。他指出，「希望貨物自由流通」，對全球產業才有幫助，也會是最好的情況；若限制產品流動，也限制了市場、更限制了創意，「最好是open」。

媒體追問關稅變數是否影響鴻海集團布局，劉揚偉回應，「不會影響是不可能的」、「一定會影響」。

google news透過 Google News追蹤中央社

他進一步說明，鴻海集團全球布局已經提前在4年、5年前啟動，因應未來產業區域化製造的趨勢，即便當時沒有關稅變數，但已看到趨勢方向；而鴻海集團因應布局時程早，現在關稅影響「有」，但程度較輕。

針對鴻海集團在美國產能調整比重，劉揚偉笑而不答，他指出，現在客戶關注的就是關稅議題，「關稅高低最終結果是什麼、沒有人知道」，這才是最大的不確定性。（編輯：張良知）1140417

中華民國全國工業總會第13屆第2次會員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，鴻海董事長劉揚偉（圖）受邀出席演講。中央社記者張新偉攝 114年4月17日
中華民國全國工業總會第13屆第2次會員代表大會17日在台北國際會議中心舉行，鴻海董事長劉揚偉（圖）受邀出席演講。中央社記者張新偉攝 114年4月17日
延伸閱讀
劉揚偉：台灣扮AI要角 鴻海助多國建數據中心產業鏈台積電可豁免半導體關稅？魏哲家：尊重國與國談判結果
劉揚偉
鴻海輪值CEO交棒 集團中央園區長楊秋瑾接任COMPUTEX 5/20登場 劉揚偉受邀發表主題演講
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：