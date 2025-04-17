談美國關稅 劉揚偉：鴻海一定受影響但程度較輕

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）鴻海董事長劉揚偉今天下午談到美國關稅議題表示，「希望貨物自由流通」、「最好是open」；至於是否影響鴻海集團布局，劉揚偉回應，「一定會影響」，但集團因應布局時程早，影響程度較輕。

他指出，現在客戶關注的就是關稅議題，「關稅高低最終結果是什麼、沒有人知道」，這才是最大的不確定性。

劉揚偉今天下午受邀出席全國工業總會會員代表大會演講，他會後接受媒體短暫堵訪，談到美國關稅變數。他指出，「希望貨物自由流通」，對全球產業才有幫助，也會是最好的情況；若限制產品流動，也限制了市場、更限制了創意，「最好是open」。

媒體追問關稅變數是否影響鴻海集團布局，劉揚偉回應，「不會影響是不可能的」、「一定會影響」。

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他進一步說明，鴻海集團全球布局已經提前在4年、5年前啟動，因應未來產業區域化製造的趨勢，即便當時沒有關稅變數，但已看到趨勢方向；而鴻海集團因應布局時程早，現在關稅影響「有」，但程度較輕。

針對鴻海集團在美國產能調整比重，劉揚偉笑而不答，他指出，現在客戶關注的就是關稅議題，「關稅高低最終結果是什麼、沒有人知道」，這才是最大的不確定性。（編輯：張良知）1140417