金融時報：川普計劃儲備深海金屬對抗中國稀土管制

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）英國「金融時報」今天引述知情人士報導，川普政府正在起草1道行政命令，要讓美國能夠儲備深海金屬，以反制中國在電池製造所需礦物及稀土的供應鏈中占據主導地位。

據「金融時報」（Financial Times）報導，依照川普（Donald Trump）政府的計畫，這些儲備將使「美國領土上有大量現成可用的資源，可供未來使用」，以防與中國發生衝突時，美國進口的金屬和稀土可能受限。

路透社報導，中國為了回應川普連串關稅措施，上週將一些稀土元素列入出口管制，這可能導致美國無法再取得生產智慧手機到電動車電池等各種商品所需的礦物。

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稀土指的是17種金屬，用於國防、電動車、清潔能源和電子等多項產業。目前全球提煉後稀土約90%產自中國，美國所用的稀土主要也靠進口，大多來自中國。

白宮和中國外交部沒有立即回應路透社的置評請求。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140412