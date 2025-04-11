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貿易戰延燒？特斯拉中國緊急停售Model S和Model X

2025/4/11 20:14（4/11 20:59 更新）
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圖為Model S電動車。（路透社）
圖為Model S電動車。（路透社）
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（中央社北京11日綜合外電報導）美國和中國貿易戰開打，舉世兩大經濟體互不相讓。根據路透社今天查看的結果，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）中國官網已經不再接受Model S和Model X兩款美製進口車的新訂單。

路透社報導，特斯拉的微信小程序帳號也不再接受這兩款進口車新訂單。這兩個車款都是在美國製造後出口到中國銷售。

美國總統川普目前對中國的關稅徵收已經升高至145%，中國則針對原產於美國的進口商品加徵84%關稅作為回應。特斯拉於美中雙方互加關稅後採行上述作法，沒有說明理由，也未立即回應置評請求。

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特斯拉上海廠生產在中國銷售或出口到諸如歐洲等巿場的Model 3和Model Y車款，這兩款車占其銷售的絕大部分。

中國汽車流通協會分析師李顏偉指出，中國去年進口1553輛Model X、311輛Model S。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140411

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