貿易戰延燒？特斯拉中國緊急停售Model S和Model X
2025/4/11 20:14（4/11 20:59 更新）
（中央社北京11日綜合外電報導）美國和中國貿易戰開打，舉世兩大經濟體互不相讓。根據路透社今天查看的結果，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）中國官網已經不再接受Model S和Model X兩款美製進口車的新訂單。
路透社報導，特斯拉的微信小程序帳號也不再接受這兩款進口車新訂單。這兩個車款都是在美國製造後出口到中國銷售。
美國總統川普目前對中國的關稅徵收已經升高至145%，中國則針對原產於美國的進口商品加徵84%關稅作為回應。特斯拉於美中雙方互加關稅後採行上述作法，沒有說明理由，也未立即回應置評請求。
訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
特斯拉上海廠生產在中國銷售或出口到諸如歐洲等巿場的Model 3和Model Y車款，這兩款車占其銷售的絕大部分。
中國汽車流通協會分析師李顏偉指出，中國去年進口1553輛Model X、311輛Model S。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1140411
- 貿易戰延燒？特斯拉中國緊急停售Model S和Model X2025/04/11 20:14
- 2025/04/11 14:11
- 2025/04/09 21:17
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中製電動車設最低價取代關稅壁壘 歐中將磋商