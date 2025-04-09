鴻海電動車戰略說明會東京登場 看好日本巨大商機

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（中央社記者戴雅真東京9日專電）鴻海集團今天在日本東京舉辦「EV（電動車）戰略說明會」，吸引數百名商界人士參加。曾是日產高層的鴻海集團電動車策略長關潤表示，他認為鴻海的「速度感」與日本企業一貫的慎重風格能產生「協同效應」，相當看好日本擁有的巨大商機。

關潤介紹說，地球上大約只有1/4的人口有能力購買新車，EV目前還是偏貴，負擔得起EV價格的人大概屬於金字塔上層。對於市場問題，鴻海認為可以從幾個方向著手。

他表示，EV的低價市場正在快速成長，特別是像計程車，使用EV在經濟效益上有明顯優勢。燃油每公里要花費20日圓，但是EV只要10日圓。目前唯一讓業者猶豫的是電池壽命，若是能簡易更換電池，顧慮就會大幅減少。

至於高價市場，關潤指出，目前由特斯拉主導，不過車價正在逐漸下滑，「感覺剛買的車怎麼這麼快就貶值了」，但這是EV快速普及過程中的必然現象。

關潤表示，EV發展面對3大難題，那就是續航力、充電時間，以及電池壽命，「因此現在也有人說混合動力車（hybrid）可能比較好」。然而，EV的發展不會倒退，只會持續推進。「我們需要思考如何面對與改善現有問題，這將變得愈發重要。」

他也表示，「我們對混合動力車、引擎或變速箱這些完全沒興趣。我們是電動車的公司，眼裡只有EV」。

關潤指出，傳統車廠如果每家都獨自開發，成本將過高，因此鴻海提出CMS和CDMS模式來支援這些廠商。CMS就是客戶如果已經有設計，但缺乏生產資源，鴻海提供代工組裝。CDMS則是提供整套開發平台給沒有開發能力的企業。

關潤表示，鴻海不打算進入B2C市場，而是B2B型態，「讓客戶使用我們的平台開發並販售自己的EV產品」。

他表示，鴻海目前已經開發大約8款電動車車型，其中部分車款預計於2026年左右開始在日本銷售，不過他表示，目前沒有鎖定與特定企業合作，因此沒有提及任何具體企業名稱。

在媒體提問環節，當被問到是否與三菱汽車、日產汽車等日企合作時，關潤表示，日本市場本身具有很大的潛力，「雖然常有人說日本進展慢，但也因為如此，代表還有很大的成長空間」。

至於是否對日產等企業有特定興趣，他表示，鴻海並非一定要與哪一家企業合作，而是希望與能夠產生協同效應的企業盡快展開合作。

關潤先前接受「日本經濟新聞」訪問時曾提到，「希望能和日產進行合作」，目的是「合作」而非「收購」，不過現階段鴻海尚未和日產進行接觸，「正在等待適當時機提出（合作）提案」。

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他表示，對於與所有大型汽車製造商的合作都抱持開放態度，並強調「如果能加入日產、本田、三菱汽車的聯盟，將會是一種非常理想的形式」，展現出對建立「日台聯盟」的強烈意願。

鴻海目前已經開始在日本建立EV事業基礎，將受託為三菱汽車代工EV車款，預計2026年投入大洋洲市場。如果這項合作落實，將是鴻海首次向日本企業供應EV。（編輯：高照芬）1140409