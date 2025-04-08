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英國車業遭美課徵25%關稅 政府釋政策利多支援

2025/4/8 07:43（4/8 08:31 更新）
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英國汽車製造業未能避免美國對所有進口車輛課徵的25%關稅，首相施凱爾（右2）7日與財政大臣里夫斯（右1）一同造訪位於英格蘭的一座捷豹荒原路華車廠，宣布政策利多支援英國車業。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月8日
英國汽車製造業未能避免美國對所有進口車輛課徵的25%關稅，首相施凱爾（右2）7日與財政大臣里夫斯（右1）一同造訪位於英格蘭的一座捷豹荒原路華車廠，宣布政策利多支援英國車業。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 114年4月8日
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（中央社記者陳韻聿倫敦7日專電）美國2日對各國宣布「對等關稅」稅率，並保留更早之前宣布的對所有進口車輛課徵25%關稅。英國政府今天宣布下修電動車銷售未達標罰款25%，以減緩國際經貿變局對英國車業的衝擊，同時推進2050年淨零排放目標。

據英國汽車製造商和貿易商協會（SMMT）統計，英國車業支持全國約81萬3000個就業機會，其中約19萬8000人從事汽車製造。英國車業一年營業額達930億英鎊（近新台幣4兆元），出口額則占英國貨品出口總額約12%。

美國是英國汽車第2大出口市場；SMMT指出，對美出口在英國汽車出口總額占比約為17%。美方新關稅措施對英國汽車製造業造成挑戰；英國品牌「捷豹荒原路華」（Jaguar Land Rover）5日即證實，將暫停對美出口一個月，以釐清25%關稅對市場造成的影響。

根據既有規定，若英國汽車製造業者未能達成政府設定的電動車銷售占比，則須為每一輛超過銷售限額的已售出汽、柴油新車支付罰款。英國政府今天分別為一般汽車和廂型車下修這項罰款達25%和20%，也就是業者僅須為每一輛新車分別繳納1萬2000英鎊（約新台幣50萬6000元）和1萬5000英鎊罰款。

此外，官方宣布所有種類（而非原來的僅部分種類）的混合動力車輛皆自2035年起才禁售，以延長業者和消費者向電動車過渡的緩衝時間。汽、柴油車則維持原來的2030年退場期限。政府另重申購車減稅、增設充電站等，一系列旨在盡速提升電動車銷量的措施。

英國政府原定2030年起全面禁售汽、柴油車，但在2023年保守黨執政期間，此期限曾被延至2035年。去年7月工黨上台執政，12月啟動業界諮詢程序，並於今天確認各車種退場期限。

據英國政府規劃，國內汽車業者須每年提高電動車銷售數量在整體新車銷量的占比，目標分別為2024年達到22%、2025年28%，2030年80%。去年電動車在英國新車銷量占比逼近20%，雖創歷年新高，卻仍低於目標值22%。

另一方面，儘管實施罰款，英國政府一向允許業者運用「彈性」機制避免遭罰，例如與其他業者交易電動車銷售配額；將成功下修的汽、柴油車和油電混合車溫室氣體排放量計入減碳績效，換取較優惠的電動車銷售要求；「超標」的電動車銷量可用於抵消過往未達標銷量，以及提前使用未來幾年的非電動車銷售限額。英國政府今天也宣布進一步擴大相關機制的彈性。

不過，不少業者認為，政府有必要加大政策力道，以增進電動車購車誘因為重點。

美國「福特汽車」英國子公司（Ford of Britain）總經理布蘭金（Lisa Brankin）說，官方宣布的各項措施僅是「方向正確的一小步」，而不是電動車市場需要的「大躍進」。車隊管理軟體公司FleetCheck總經理高丁（Peter Golding）則批評，延後混合動力車輛退場時間，只會減少消費者盡速轉換至電動車的動機。

汽車交易網站AutoTrader商務經理普拉瑪（Ian Plummer）指出，政府應提出更多稅賦優惠措施，以提升電動車對消費者的吸引力，包括降低公共充電站加值稅（VAT）。

根據現行制度，使用公共充電站，電動車車主需為所使用電力繳納稅率高達20%的VAT，在家充電的稅率則為5%。

英國官方統計顯示，英國在2024年成為歐洲最大、全球第3大的電動車市場，全年售出逾38萬2000輛電動車新車，較2023年增加20%。英國全境有超過7萬5000個電動車公共充電站，政府正推動每29分鐘新設一個充電站。汽、柴油車在英國新車市場銷量占比去年分別下滑至52.2%和6.3%。

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英國政府今天並預告6月以前發布新版產業戰略，重點領域包括成長快速的先進製造。

首相施凱爾（Keir Starmer）今天在英格蘭一座「捷豹荒原路華」車廠演說時再次示警，世界正處於「不安全的時代」（age of insecurity），且無論是在安全防衛、或是經貿領域，面臨的都不僅是「過渡階段」，而是持續變動的全新局面。在這樣的新時局，長期以來被視為理所當然的種種既定假設，已不合時宜。（編輯：張芷瑄）1140408

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