不滿停車場轎車擋路 男子開休旅車衝撞挨告毀損

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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）黃男因不滿停車場內有轎車擋在他前面無法開車而心生不滿，駕駛休旅車多次撞轎車，將轎車撞開後離開停車場，轎車駕駛葉男發現車體毀損，還撞到電動車，報案告黃男涉犯毀損罪。

彰化縣警察局彰化分局1名員警今天指出，警方日前接獲葉男報案稱自小客車在停車場內遭不明車輛衝撞，車門及車體多處變形，還撞到停在自小客車旁邊的特斯拉電動車。

員警調閱設在停車場內的監視器畫面，循線追查發現，葉男停放的自小客車剛好擋在1輛休旅車前方，休旅車駕駛為開車離開，先開車衝撞葉男的轎車，因撞擊力道大，轎車還撞到停在旁邊的電動車。

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警方指出，黃男先2次開車往前衝撞葉男的轎車，開車駛離停車格後，又倒車後退衝撞轎車，再下車查看；葉男回到停車場後發現車門、車體及車尾被撞變形，停在旁邊的電動車也遭波及，於是報警處理。

警方表示，雖然案件發生在停車場，無法依道路交通管理處條例進行裁罰，不過葉男和電動車車主都已對黃男提出毀損告訴，黃男則認為葉男轎車已妨害他的通行權益，也提告強制罪，案件由警方受理並送台灣彰化地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1140401