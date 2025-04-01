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不滿停車場轎車擋路 男子開休旅車衝撞挨告毀損

2025/4/1 13:05（4/1 13:16 更新）
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黃姓男子在彰化市曉陽路停車場內因有轎車擋在前面致無法開車而心生不滿，竟駕駛休旅車多次開車撞轎車，將轎車撞開後離開停車場，轎車駕駛葉男發現車體毀損，還撞到電動車，報案告黃男涉犯毀損罪。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年4月1日
黃姓男子在彰化市曉陽路停車場內因有轎車擋在前面致無法開車而心生不滿，竟駕駛休旅車多次開車撞轎車，將轎車撞開後離開停車場，轎車駕駛葉男發現車體毀損，還撞到電動車，報案告黃男涉犯毀損罪。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年4月1日
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（中央社記者吳哲豪彰化1日電）黃男因不滿停車場內有轎車擋在他前面無法開車而心生不滿，駕駛休旅車多次撞轎車，將轎車撞開後離開停車場，轎車駕駛葉男發現車體毀損，還撞到電動車，報案告黃男涉犯毀損罪。

彰化縣警察局彰化分局1名員警今天指出，警方日前接獲葉男報案稱自小客車在停車場內遭不明車輛衝撞，車門及車體多處變形，還撞到停在自小客車旁邊的特斯拉電動車。

員警調閱設在停車場內的監視器畫面，循線追查發現，葉男停放的自小客車剛好擋在1輛休旅車前方，休旅車駕駛為開車離開，先開車衝撞葉男的轎車，因撞擊力道大，轎車還撞到停在旁邊的電動車。

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警方指出，黃男先2次開車往前衝撞葉男的轎車，開車駛離停車格後，又倒車後退衝撞轎車，再下車查看；葉男回到停車場後發現車門、車體及車尾被撞變形，停在旁邊的電動車也遭波及，於是報警處理。

警方表示，雖然案件發生在停車場，無法依道路交通管理處條例進行裁罰，不過葉男和電動車車主都已對黃男提出毀損告訴，黃男則認為葉男轎車已妨害他的通行權益，也提告強制罪，案件由警方受理並送台灣彰化地方檢察署偵辦。（編輯：李淑華）1140401

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