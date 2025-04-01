3月新車掛牌3.72萬輛優預期 估4月3.4萬輛
（中央社記者鍾榮峰台北1日電）3月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天統計，3月掛牌數約3萬7281輛，較原先3.6萬輛增加。展望4月，車界人士評估，雖然有清明連續假期影響，工作天數較少，但主力品牌促銷加上進口車供應穩定，預估4月新車掛牌數約3.4萬輛。
根據統計資料，3月台灣新車掛牌3萬7281輛，較2月2萬7515輛成長35.5%，比去年同期4萬1313輛下滑9.8%，主要是去年3月進口車大量到港，使得基期較高，但3月台灣汽車市場主力品牌持續推出各項販促活動。
累計今年前3月台灣新車總市場領牌數9萬9860輛，較去年同期11萬2401輛下滑11.2%。
展望4月，車界人士評估，4月有清明連續假期、工作天數較少因素影響，不過主力品牌促銷持續、加上進口車供應穩定，預估4月新車總市場規模3.4萬輛，較去年同期減少8%。
根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌3月合計登錄數1萬4315輛，較去年同期成長15.5%，市占率38.4%，均創歷史同期新高。和泰車評估，4月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.23萬輛，市占率36%。
鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，2月共交付305輛新車，今年前3月累計交付1120輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車8241輛。
觀察進口車，根據統計，3月進口車登錄數1萬7725輛，月增28.2%，年減13%，市占率再低於5成至47.5%，其中3月高級車款登錄數8930輛，市占率降至24%。電動車大廠特斯拉（Tesla）3月掛牌數1312輛，重返品牌前10大位居第8，高級進口車款排名維持第4。（編輯：翟思嘉）1140401
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