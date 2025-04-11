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中製電動車設最低價取代關稅壁壘 歐中將磋商

2025/4/11 14:11
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（中央社柏林10日綜合外電報導）美國總統川普暫緩大多數國家對等關稅、唯獨拉高對中國關稅之際，歐盟表示同意與中方商討為中製電動車設定最低價格機制，以取代去年歐盟決定祭出的高關稅。

德國「商務日報」（Handelsblatt）今天稍早披露，歐中之間已開始協商。

歐盟發言人表示，歐盟執委會主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）昨天已與中國商務部長王文濤通話，雙方同意商討設立價格底線的可行性。

路透社報導，歐盟過往所達成的最低價格協議，大多是針對同質性商品（homogenous commodities）而非汽車這類複雜產品。

歐盟自去年10月起對中國銷歐的電動車加徵最高達45.3%關稅。中國則採取打擊法國干邑白蘭地，衝擊軒尼詩（Hennessy）、人頭馬（Remy）等法國知名酒品出口回應歐盟的電動車關稅。

然而布魯塞爾和北京雙方都提出藉達成最低價格承諾來取消關稅的構想。對進口汽車設定價格承諾機制是一種反傾銷或反補貼調查的替代措施，具體作法包含出口方自願承諾不以低於某一價格出口產品，以換取進口方不課關稅或降低稅率。

歐盟執委會已表明願繼續與中國談判關稅替代方案。歐盟去年起在一般進口車課10%關稅的基礎上，對比亞迪（BYD）的汽車加徵17%、吉利汽車（Geely）的車加徵18.8%、對上汽集團（SAIC）的汽車加徵35.3%關稅。

美國總統川普4月2日宣布對180多個國家地區的銷美商品廣課10%基準關稅，並對其中約60國訂定高額的所謂對等關稅。

雖然川普9日大轉彎宣布暫緩執行對等關稅90天，但10%基準關稅仍上路，為全球貿易加諸不確定性。歐、中此刻就解決長期爭端的可能性展開討論也更受矚目。

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南華早報今天引述5名消息人士披露，歐盟領導層正計劃7月訪中，在北京與中國國家主席習近平峰會。屆時若成行，將代表歐中峰會連續兩次於北京舉行，然而按往例，這次舉辦地點本應輪換回歐洲。

報導認為，這項意願顯示在歐美關係已處實質崩塌之際，歐盟領導層想與中國再次「認真努力」往來。目前確切時間尚未敲定，但7月恰逢川普暫緩90天對等關稅期滿日程。（譯者：陳亦偉）1140411

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