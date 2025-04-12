總統：電動車和無人車是趨勢 全力支持綠色科技

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（中央社記者張榮祥台南12日電）總統賴清德今天主持私立崑山科技大學電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地揭幕啟用，賴總統表示，電動車和無人車都是未來趨勢，政府將全力支持綠色科技。

教育部推動建置區域產業人力及技術培育基地計畫，預定在全台建立20座基地，崑山科大電動車晶片模組暨充電樁研發製造人才培育基地是第11座。

賴總統盛讚崑山科大是一座綠色大學，也是國際化學校，擁有逾30個國家學生，且和多間大學建立姐妹校關係，60年來春風化雨，培育無數英才，且以因應氣候變遷為己任，專注綠色淨零，成立綠色科技研發中心。

賴總統表示，崑山科大是台灣產業大學領航者，教育部也賦予未來台灣電動車晶片模組及充電椿研發製造中心重責大任；全球都會推動電動車，崑山科大若研發成功，將協助台灣業界布局全球，特別是美國市場，這是非常有遠見的投資。

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賴總統說，崑山科大學生不只會讀書，還會實作，好用耐操又省油，肯幹實幹，在雲嘉南私立大學中最受老闆喜歡，希望教育部多支持崑山科大，電動車和無人車都是趨勢，期待2個技術合作，政府也將全力支持綠色科技。

崑山科大電動車晶片模組及充電樁研發製造人才培育基地，將以「類產線實作」、「課證合一」、「產學共育」及「設備資源共享」作為核心策略，提升即時監控、數據整合與碳足跡管理能力，強化綠色製造實力。（編輯：郭諭儒）1140412