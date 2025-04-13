大阪世博開幕 場館設計、環境影響重點一次看

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（中央社大阪13日綜合外電報導）2025年世界博覽會（大阪關西世博）今天開幕，有人好奇目前網路發達和大眾旅遊盛行，舉辦世博目的為何？法新社整理出世博歷史、今年多個國家場館設計以及對環境影響等重點。

世界博覽會大約每隔5年就會吸引數以百萬計遊客造訪主辦城市，其源頭是1851年在倫敦舉辦的萬國工業博覽會。

大阪世博展期長達6個月，從今天起到10月13日為止，約有160個國家和地區在此展示自家科技與文化成就。以下是法新社整理的重點：

什麼是世界博覽會？

法國巴黎1844年舉辦工業博覽會，大英帝國又於1851年擴大舉辦萬國工業博覽會，在倫敦興建一座巨大的水晶宮（Crystal Palace），以容納來自40個國家的1萬4000名參展方。

這象徵世博現象的開端，接下來數十年，世博向全球介紹了番茄醬、電話、X光機以及許多科技。

從歷史角度來看，世博不只秀出新技術，還曾經有殖民地原住民的種族主義展示。

現在還需要世博嗎？

世博目前依然展示未來科技，但有人認為，有著網際網路、大眾媒體及更便宜的外國旅遊，舉辦世博顯得多此一舉。

衝突和貿易戰等形式的全球動盪，也讓批評人士質疑世博宣揚團結與發展的理想主義價值。

但2025年大阪世博籌辦單位強調，各國之間面對面交流和因此產生的「不期而遇」依然很重要。

在琳瑯滿目的展示中，本屆世博有來自火星的隕石、幹細胞成功培育且會跳動的心臟，以及「大屋頂環」，這是全球最大木造建築。

世博在哪裡舉辦？

自1928年來，世界博覽會一直由主管機關國際展覽局（BIE）負責管理。國際展覽局成員包含全球180多個國家，世博主辦城市由大會投票選出。

這是大阪繼1970年以來第2次舉辦世博，上次舉辦時吸引逾6400萬人次參訪，創下世博最多參訪人次紀錄，直到2010年上海世博才刷新紀錄。

世博的焦點為何？

世博場館通常是矚目焦點，今年也不例外，每個參展國的場館設計都令人印象深刻。例如，中國館的設計讓人想到書法竹簡，日本建築師隈研吾設計的葡萄牙館則以繩索為特色，讓人聯想到「海洋的運動」。

西班牙拉科魯尼亞大學（University of A Coruna）教授西薩（Isaac Lopez Cesar）表示：「世博向來都是建築實驗的場所，以後也會是如此。」

世博對環境帶來什麼影響？

永續發展主題貫串整個世博，從瑞士館就可見一斑，該場館的目標是把生態足跡降到最低。

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但世博也因為其臨時建築飽受批評，例如大阪的人工島場館建築將在10月閉幕後清除，原址將讓給一個含賭場在內的度假村建案。

另外，日本媒體報導，大阪世博的「大屋頂環」只有12.5%材料會重複利用。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140413