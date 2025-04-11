貿易戰隱憂 全球賣壓壟罩、美債避險招牌失色

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（中央社紐約10日綜合外電報導）白宮今天確認總統川普今年就任以來，美國對中國商品關稅稅率計達145%。美股今天重挫，回吐不少前一天因暫緩多國對等關稅後的大漲。當前貿易戰隱憂讓美債的避險招牌都失色。

道瓊工業指數今天下跌1014點，跌幅約2.5%，標普500指數（S&P 500）暴跌3.5%。紐約時報指出，這表明投資人對美中貿易戰惡化、川普關稅反覆等不確定性的擔憂揮之不去。

川普9日宣布暫緩90天執行對大部分國家的對等關稅，美股出現2008年以來最佳表現僅一天後，相當比例的漲幅又被抵銷，原因在於川普政府表明自今年上任以來對中國商品加徵的關稅已達145%。

其他隱憂還包含：美國公債再度開始出現拋售，10年期美債殖利率攀升到約4.4%，為今年2月以來新高。科技股為主的那斯達克指數（Nasdaq）下跌超過4%，蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）和其他科技巨頭股價均下挫；與此同時油價下跌，交易價格低於每桶64美元。

● 美債現拋售潮 川普被迫暫緩對等關稅

美國有線電視新聞網（CNN）指出，從歷史來看當股市出現拋售時，美債往往吃香。出於美國市場安全與流動性的長年金字招牌，投資者習慣在有風險時將資產轉移到美債此一全球避風港。

然而在川普這波對等關稅衝擊下，10年期美債殖利率從之前低於4%上升至4.4%左右，30年期美債殖利率飆升至4.74%到5%之間擺盪；短期公債拋售同樣加劇，兩年期美債殖利率飆升近0.2個百分點至3.9%。投資人於股市動盪時不選擇轉入避險甚至拋售美債，實屬罕見。

紐時指出，最近的市場舉動顛覆美國政府公債市場長期以來作為危機時期避風港的地位。有人覺得當前情況與COVID-19疫情期間美國債市出現「拋售搶抱現金」現似。綜合外媒研判，美債拋售應是川普突然暫緩對等關稅的一大關鍵。

摩根資產管理公司（J.P. Morgan Asset Management）投資組合經理米斯拉（Priya Misra）認為，這顯示美國的全球避險地位出現動搖，「這週市場之所以混亂，是因沒有安全藏身之處」。

美國前財長薩默斯（Lawrence H. Summers）9日在社群媒體貼文，稱大舉拋售表明「全球金融市場普遍對美國資產反感」，警告有可能出現「完全是由美國政府關稅政策所引發的嚴重金融危機」。

作為全球最終避風港，美元往往在市場動盪時表現良好，然而川普關稅政策讓經濟學家開始擔心迎來衰退，美元並未如往常於市場動盪時走強，近期的疲軟也加劇關稅帶來通膨的憂慮。不少貨幣專家表示即使暫緩關稅，但市場仍可能瀰漫未來對美元和美元資產需求減少的隱憂。

● 美中瀕經濟戰爭 所有人都受害

華爾街日報指出，白宮今天表示川普第二任期以來對中國商品的關稅已達145%。雖然高關稅可能最終都會收回，但已有跡象表明，美中之間5820億美元的商品貿易目前已部分陷入停滯。美國工廠正在取消訂單，一些中國製造商被迫讓員工暫時休假。

貨運數據平台Sonar Container Atlas的數據顯示，自 3月底以來，美中貿易航線的每日貨櫃預訂量與去年相比減少約25%。貨櫃輪業者表示，有些美國進口商已暫停進口貨物，有些則將貨物存放在海關倉庫，等有更明確資訊後再支付關稅。

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德意志銀行（Deutsche Bank）經濟學家今天在給客戶的報告中敘明，世界正走向「頭兩大經濟體之間失序的經濟脫鉤」。

華爾街日報直言，川普拉高對中國關稅並暫緩對其他數十國的對等關稅，使得美中兩大經濟強權被推向一場經濟戰爭，這一戰將使雙方兩敗俱傷，並可能拖垮全球經濟。（譯者：陳亦偉）1140411