高關稅暫緩 貨攬業：海運東南亞下週爆艙 空運艙位滿

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（中央社記者江明晏台北11日電）美國高額對等關稅暫緩90天，力催科技產業出貨潮，貨攬業者表示，美中關稅衝突持續，東南亞客戶出貨回溫，預知下週將造成爆艙狀況，空運出貨潮也踴躍，「週末艙位是滿的」。

美國對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%關稅；業界傳出科技產業迎急單，目標在90天關稅空窗緩衝期內搶出貨，也牽動貨運物流市場增溫。

觀察海運市場，貨攬業者表示，客戶確實有趕在關稅實施前搶出貨，造成貨量推升，不過由於美中關稅衝突持續，且越演越烈，美國貨主目前多採取觀望態度。

業者表示，東南亞客戶出貨回溫中，但船公司減班率約30%，造成艙位緊張，可預知下週後將會造成爆艙狀況。

展望航運市場，貨櫃航運業者指出，目前美國線市場貨載出貨因對等關稅政策有影響，造成區域間的貨量移轉，具體影響程度與範圍，仍待各國與美國關稅協商結果而定，其他航線如亞洲近洋線及歐洲線貨運需求則維持平穩。

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針對空運市場，另一貨攬業者指出，美國宣布對等關稅前後，空運市場掀起短暫搶運潮，3月底訂艙滿到清明節，能在8日前抵達美國清關的「末班機」價格大漲，亞洲往北美的每公斤價格一度逾新台幣400多元，目前觀察「週末的艙位也是滿的」，顯示出貨情況相對踴躍。

他也指出，空運近期搶運的貨物大概以越南、泰國、台灣、中國各科技廠產線的貨物為主，研判是「趕在關稅變高前，有貨的先過去」。（編輯：楊凱翔）1140411