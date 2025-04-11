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因應對等關稅 蘋果印度廠趕工150萬支iPhone輸美

2025/4/11 14:52（4/11 15:01 更新）
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印度媒體今日印度（India Today）報導，蘋果為了因應對等關稅，讓印度廠員工週日也加班趕工，3月至今已將約150萬支的iPhone（如圖）空運到美國，以降低對等關稅帶來的衝擊。中央社記者李晉緯新德里攝 114年4月11日
印度媒體今日印度（India Today）報導，蘋果為了因應對等關稅，讓印度廠員工週日也加班趕工，3月至今已將約150萬支的iPhone（如圖）空運到美國，以降低對等關稅帶來的衝擊。中央社記者李晉緯新德里攝 114年4月11日
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（中央社記者李晉緯新德里11日專電）印度媒體今日印度（India Today）今天報導，蘋果（Apple）為了因應對等關稅，讓印度廠員工週日也加班趕工，3月至今已將約150萬支的iPhone空運到美國，以降低對等關稅帶來的衝擊。

印度一位高級官員表示，蘋果花了8個月時間規劃並建立在清奈的快速通關流程，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府也要求官員協助蘋果。

消息來源表示，蘋果成功讓印度機場當局將貨品在清奈機場的通關時間，從30小時縮短到剩下6小時，在空運能量拉升之際，蘋果希望能讓印度iPhone的產能也提升20%，因此增聘工人，且週日也讓員工加班。

另兩個消息來源證實，蘋果供應商富士康（鴻海）位於清奈的工廠，去年包括iPhone 16、iPhone 15兩款最新的蘋果手機在內，共生產了2000萬隻iPhone，該座工廠目前在週日也維持營運狀態。

研調機構Counterpoint Research估計，目前美國進口的iPhone中有1/5來自印度，其餘則多來自中國。

分析師指出中國是iPhone主要的製造地，但美國對中國進口商品課徵的關稅，遠高於印度等地，因此未來在美國購買iPhone的價格可能飆升。

根據羅森布拉特證券公司（Rosenblatt Securities）預估，如果蘋果將成本轉嫁給消費者，一支高階iPhone的售價可能達到近2300美元（約新台幣7萬6000元）。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間9日宣布，已有超過75個國家聯絡美國，希望進行談判且未採取報復行動，他已授讓權對等關稅措施暫停實施90天，在此期間僅課徵10%的關稅，且立即生效。

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不過，對中國徵收的關稅從84%提高至125%，再加上川普先前因為致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）已對中國課徵20%的相關關稅，目前關稅累計稅率為145%。

隨著蘋果將生產基地增加，不再集中於中國，印度的角色愈來愈重要，目前已有富士康（鴻海）、塔塔（Tata）兩家公司共3間工廠為蘋果製造產品，另有兩間工廠正在興建中。（編輯：陳慧萍）1140411

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