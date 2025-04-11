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川普祭關稅 美聯準會官員警告通膨風險明顯上升

2025/4/11 11:41
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國堪薩斯市聯邦準備銀行總裁施密德（Jeff Schmid）今天表示，總統川普的關稅政策導致通貨膨脹上升與經濟成長放緩的風險「明顯增加」，又說他將優先處理通膨問題。

法新社報導，川普宣布實施關稅後又急踩剎車，擾亂全球股市並打擊消費者信心，但尚未導致消費者物價上漲。

施密德在堪薩斯市一場活動上說：「與今年稍早的情況相比…我們似乎看到通膨的上行風險明顯增加，就業與經濟成長前景的下行風險也攀升。」

「根據我從商業聯絡人那得知的消息，聯準會在制定政策時，必須在通膨風險與成長和就業考量之間取得平衡的可能性升高。」

施密德又說：「在考慮這種平衡時，我打算把注意力完全集中在通膨前景上。」施密德是今年聯準會決策委員會的投票成員。

施密德也警告，關稅可能會對通膨造成長期衝擊。

他說：「雖然理論上，關稅對通膨的影響可能只是暫時的…但在當前的環境下，我對於從這種理論尋求太多慰藉持保留態度。」

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他又說：「在維護聯準會在通膨方面的公信力上，我不願意冒任何風險。」

根據芝加哥商品交易所集團（CME Group）數據，金融市場認為聯準會下月維持利率不變的可能性約為80%，將維持在4.25%到4.50%之間。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1140411

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