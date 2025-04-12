關稅引動盪 聯準會官員：絕對準備好出手穩定市場

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普的關稅計畫引發華爾街股市動盪後，波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯表示，美國聯邦準備理事會「絕對」準備好出手，以協助安撫氣氛緊張的金融市場。

川普4月2日宣布對數十個國家課徵高額的對等關稅，引發股市與債市劇烈動盪，本週又髮夾彎授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%對等關稅，但同時對中國祭出新的關稅，累計稅率目前已經升至145%。

英國「金融時報」（Financial Times）今天刊出柯林斯（Susan Collins）受訪內容，她說聯準會（Fed）絕對準備好動用各種工具，在有需要時協助穩定金融市場。

她還提到，聯準會的任何干預都取決於「我們看到的情況」。柯林斯是今年聯準會的利率決策委員會12位投票委員之一。

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柯林斯今天稍早接受雅虎財經（Yahoo Finance）訪問時表示：「關稅愈高，預期的經濟成長放緩、通貨膨脹攀升可能性就愈大。」

她又指出，自己預期今年通膨率將「遠超過」3%，但不會有「顯著的」經濟衰退。（譯者：張曉雯/核稿：陳彥鈞）1140412