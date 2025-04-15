聯準會理事：若高額關稅長期持續 美恐需更大幅降息

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）理事華勒今天警告，如果總統川普長期維持高額關稅，聯準會降息幅度可能需要大於預期。

法新社報導，川普4月初宣布對大多數美國貿易夥伴徵收全面性關稅，以解決華盛頓認為不公平的做法，其中包括10%的全球徵稅和針對特定國家的更高稅率，尤其是對中國。

對中國以外國家的較高關稅已暫停90天，但美國實際平均關稅稅率將上升至25%。

即使暫停，由於對中國商品徵收高關稅，整體平均仍維持在25%左右。

根據聯準會理事華勒（Christopher Waller）在密蘇里州一場活動發表的演講稿副本，如果這種稅率維持一段時間，「經濟成長可能放緩，並大幅提高失業率」。

華勒預計通膨上升「將是暫時的」，但短期通膨率可能高達5%。他並表示，「對產出和就業的影響可能持續更長時間」。

他在談到聯邦公開市場委員會（FOMC）時表示：「如果經濟大幅放緩，甚至面臨衰退風險，那我預計會支持提前下調FOMC的政策利率，調降幅度將大於我之前預想的。」

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他還說，在這種情況下，經濟快速放緩，經濟衰退的風險可能超過通膨上升的風險。

今年以來，聯準會一直將利率維持在4.25%至4.5%水準區間。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐崇哲）1140415