Fed陷通膨和經濟趨緩兩難 鮑爾稱降息前保持觀望

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（中央社芝加哥16日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會主席鮑爾今天指出，聯準會在調整利率前將等待更多美國經濟走向的數據出爐，並對總統川普關稅政策恐推升通貨膨脹和影響就業進一步偏離其目標謹慎看待。

路透社報導，鮑爾（Jerome Powell）自川普上週暫緩實施部分較嚴苛關稅措施以來首度發言，將最近幾週市場動盪描述為川普政府貿易政策劇變的合理過程，而非施壓聯準會（Fed）做出反應的徵兆。

鮑爾對芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）發表演說指出：「目前而言，我們已做好準備等待局面更加明朗，才會考量調整我們的政策立場。」

在之後答覆提問時，鮑爾表示一個可能的嚴峻情況正在形成，即關稅推升物價，而經濟成長和勞動市場可能減弱，導致通膨和就業進一步偏離聯準會目標。

聯準會致力維持通膨率穩定在2%，同時維持最大就業情形。

鮑爾說，「我的確認為，我們可能會在今年剩餘時間偏離這些目標，或至少不會出現任何進展」，因為關稅衝擊迄今已被證明比聯準會計畫所估計的最嚴峻情形還大。

他稱川普的關稅計畫是「根本性變化」，沒有為企業和經濟學家提供任何明確借鏡之處。鮑爾表示，美國今年初已實現充分就業，預計通膨將繼續下降至聯準會目標，不過許多人對聯準會能否達標感到懷疑。

鮑爾針對近期金融動盪首次發表談話，認為債市和股市運作良好，顯示投資人正在適應新的政策局面。

當被問到是否存在「聯準會賣權」（Fed put），即如果市場大跌時，聯準會會進場救市，鮑爾回答「不會」，他同時解釋，市場正艱難因應許多不確定性，意指波動性。但「話雖如此，市場正在運作…它們有序地運作，基本上符合預期」。

美國股市在鮑爾發表談話時呈現跌勢，在他談話後跌幅擴大。

Ballast Rock Private Wealth資深財富管理顧問卡洛爾（Jim Carroll）說：「我想人們原先預期鮑爾會保持中立，但他卻表現強硬。」當被問到鮑爾談話後股市跌幅擴大時，卡洛爾說：「有人提問股市是否會出現聯準會賣權這樣的事時，他回答『不會』。」

在內容廣泛的談話中，鮑爾也說，聯準會也正密切關注最高法院對川普解雇獨立單位官員的裁決，但他不認為這項裁決適用於聯準會。

鮑爾指出，聯準會的獨立性是法律問題，唯有國會才能修改，他矢言不考慮政治影響，並基於經濟狀況制定貨幣政策。他堅稱「不考慮政治或任何其他無關因素」，這一承諾贏得熱烈掌聲。

他說，美國經濟成長確實似乎正在減緩，消費支出成長溫和，為避免關稅而大量進口可能會對國內生產毛額（GDP）預測構成壓力，市場情緒也正在惡化。

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他說，「儘管不確定性和下行風險加劇，美國經濟依然穩固」，但「目前公布的數據顯示，今年第一季成長較上年的穩固成長減緩」。

經濟學家見到今年經濟持續減緩，鮑爾稱「家庭和企業信心大幅下滑，有關前景的不確定性升高，這主要反映對貿易政策的憂慮」。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1140417