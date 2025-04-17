關稅戰陰霾壟罩美股 黃金期貨創歷史天價

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（中央社記者廖漢原紐約16日專電）美國股市在限制輝達低階晶片輸出中國，與聯準會主席鮑爾對美國經濟難題的談話後，4大指數今天都下跌坐收，輝達、超微等科技股遭拋售。全球投資人不看好美元資產，導致黃金期貨價格全日飆漲至1盎司高於3370美元的歷史新高。

聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）今天在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）談話指出，關稅政策結果在短期內極有可能讓消費者面臨高物價，失業率也會提高。他認為，聯準會屆時將欠缺迅速緩衝川普（Donald Trump）關稅戰，為經濟帶來不良後果的靈活度。

鮑爾在川普宣布新高關稅前已對美國經濟動向感到憂心，如今更對降低利率、減少通膨與控制失業率等相互衝突的政策與目標，認為聯準會將處境艱難。

美股16日收盤再度陷入關稅陰霾。道瓊工業指數跌1.73%，標普500指數下挫2.24%，那斯達克指數因川普政府再度對輝達祭出中國禁令，挫跌3.07%，費城半導體指數重挫4.10%。

華爾街日報（Wall Street Journal）指出，輝達（Nvidia）的H20晶片並非主要產品，但仍將影響華爾街期待如同過去3年的持續成長。H20是輝達因應美國對中國設下高階晶片出口管制所設計性能較低的產品。摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師摩爾（Joe Moore）認為，H20的表現較高階H100系列低75%。

受影響的還有晶片設計大廠超微（Advanced Micro Devices，AMD），股價大跌超過7%。超微聲明指出，出口管制將導致存貨、合約與相關庫存共8億美元（約新台幣259億元）損失。

台積電美股ADR下跌3.6%。

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川普課徵關稅欠缺清晰動向，中國無意向美低頭，諸多不確定因素仍是全球金融市場恐懼的來源。美國近期除了股市動盪，投資人對美元與美債信心走低，上週出現拋售。美國銀行（Bank of America）調查顯示，過去2個月全球投資人創紀錄的大砍手中美國資產。

美元資產走低導致金價飆漲超過1盎司3300美元的歷史新高。財經頻道CNBC資料顯示，16日黃金期貨價格全日多在3300美元以上，至美東時間16日傍晚，最高價為3371.9美元。（編輯：韋樞）1140417