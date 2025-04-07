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股災蔓延市場估聯準會降息機率增 甚至5月會議前出手

2025/4/7 23:33
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（中央社紐約7日綜合外電報導）美國總統川普的關稅行動點燃全球經濟衰退疑慮，投資人因此加碼看好美國聯邦準備理事會（Fed）今年內調降基準利率，甚至猜測可能在5月例行會議前就出手。

彭博（Bloomberg News）報導，根據隔夜指數交換利率（Overnight Indexed Swaps，OIS）走勢，市場一度預期聯準會在今年底前總計會降息125個基點，相當於5度調降1碼，遠高於上週預期的3度。

OIS還顯示，聯準會最晚下週降息1碼的機率接近40%，這將比其排定的5月7日下次利率決議日期要早許多。對美國貨幣政策最敏感的指標之一、2年期美國公債殖利率今天也一度挫跌22個基點至3.43%。

這樣的市場價格驟變反映出恐懼席捲全球股市，因為川普（Donald Trump）表現出幾乎無意對他2日宣布的猛烈關稅措施讓步。他昨天晚間對媒體記者表示：「暫時忘了股市吧。」

聯準會緊急降息相當少見，上次是在2020年初，當時是因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發掀起股市震盪。

去年8月股市因日圓套利交易平倉而崩跌時，外界一度預期聯準會可能在例行會議前降息，但最後央行官員頂住壓力。

事實上聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）4日已表明，即使市場普遍爆發劇烈跌勢，他也不會急忙降息。他在1場演說中強調，由於通貨膨脹率仍高，且關稅將為物價帶來暫時漲勢，因此央行官員將有必要謹慎行事。

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利率市場研究公司萊特森毅聯匯業（Wrightson ICAP）的經濟學家克蘭達爾（Lou Crandall）也認為，聯準會在5月7日當天或之前降息的機率仍不到5成，因為央行官員會擔心再度引發一陣恐慌。

他在客戶報告中寫道：「先發制人式降息若要帶來幫助，除非能增強企業信心；但若被視為是為了應對危機，就恐怕不是這種情況。」（譯者：張正芊）1140407

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