全球市場跌趴不為所動 川普否認作空比喻關稅是苦口良藥

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普2日宣布的關稅震撼全球，各國股市哀鴻遍野。然而美國經貿官員今天口徑一致表明這波關稅沒有救贖，川普本人更把用關稅重塑全球經濟的陣痛比作良藥苦口。

川普2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品廣課10%基準關稅，並對其中約60國訂定高額的對等關稅。基準關稅已於美東時間4月5日零時（台北時間5日12時）生效，而引發全球震撼的對等關稅則將於美東時間4月9日零時（台北時間9日12時）開徵。

否認關稅政策是為作空 川普：生病就得吃藥

美國Axios新聞網報導，全球市場在經歷3、4日兩天暴跌後，6日夜間進一步下挫，恐將創史上最慘烈的連3天狂洩紀錄。整個週末都在期待關稅政策轉向的投資者意識到希望落空，開始全面拋售各類資產。

川普在返回華府的空軍一號（Air Force One）上告訴媒體：「我也不希望出現壞事，但有時就是得吃藥才能病癒。」稍早川普在社媒上分享一個暗指他是在蓄意作空市場的影音引發聯想後，他否認藉關稅作空。

美股期貨持續大跌，顯示美股開盤恐再跌逾4%，延續已讓投資人損失逾6兆美元的拋售潮。美元匯率持續走軟，油價也多年來首見跌破每桶60美元，連一向被視為關稅避風港的黃金也出現拋售。

避險基金經理人兼川普支持者艾克曼（Bill Ackman）警告，如川普不喊停關稅政策，恐將迎來「經濟核子寒冬」他5日稱這波關稅是「錯誤」，遠遠超過各國實際對美所課關稅。

經濟學家普遍認為如不收手這波關稅，將導致通膨上升、經濟成長下降，最終導緻美國和全球經濟衰退。

別指望有救贖 川普財經班子鐵了心上關稅

然而從白宮國家經濟會議（NEC）主席哈塞特（Kevin Hassett）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財長貝森特（Scott Bessent）到高級貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）等今天立場一致，覺得美國一般民眾對市場波動的關注度遠低於媒體。

Axios的解讀是，川普財經團隊今天清楚傳達一項信號：他們不擔心股市暴跌，也不會派救兵挽救各方的關稅衝擊。

以商務部長盧特尼為例，他今天受訪時仍說關稅是振興美國製造業的唯一途徑，也是國家安全問題，稱關稅「不會推遲，因為總統要重塑全球貿易」。

川普最高貿易顧問納瓦洛持續捍衛關稅政策。他5日在美國有線電視新聞網（CNN）說：「市場自然會發現盡頭在何處，很快就會觸底反彈，到時我們將迎來一波牛市盛況。道瓊會在川普任內站上5萬點。」

然而為川普政府瘦身的馬斯克（Elon Musk）將砲口對向納瓦洛。在社媒平台X一條稱讚納瓦洛資歷的貼文下方，馬斯克留言酸道「有哈佛經濟學博士學歷是件壞事，絕非好事」，還說納瓦洛「什麼屁貢獻都沒有」。

齊赴川普寓所 科技金融業大頭想「聊聊」

美國財經新聞網CNBC披露，一群知名科技業和金融業領袖紛前往海湖莊園，想就全面課關稅一事與川普「講解常識」。CNBC的資深科技記者史威瑟（Kara Swisher）酸道：「他們為參加就職典禮捐獻的數百萬美元，已化作數十億美元損失，很快還會變成上兆。」

由於科技業高度依賴中國、印度及台灣的晶片製造與IT服務，科技類股是這波關稅衝擊的重災區。

按彭博（Bloomberg News）計算，3、4日這兩天全球股災，讓馬斯克蒸發309億美元淨值，亞馬遜老闆貝佐斯（Jeff Bezos）、Meta的祖克柏（Mark Zuckerberg）各痛失235億、273億美元。

川普想讓製造業回流 難立竿見影

儘管川普希望藉關稅振興美國製造業，但專家們認為實際情況沒那麼簡單。

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摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師史奈德（Chris Snyder）認為，關稅固然是讓製造業回流美國的催化劑，但他不預期短期內會有大規模的項目回流。目前回流者只是一些小型、快速周轉的投資。

法國興業銀行（Societe Generale）美股策略長凱布拉（Manish Kabra）認為，消費者信心受到打擊，這將成為製造業決定是否及何時回流的變數。此外，專家圈認為，要實現製造業回流，美國尚需對勞動市場投入大量培訓才行。（譯者：陳亦偉）1140407