全球股市再度浴血 法新社回顧20世紀以來知名股災

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（中央社巴黎7日綜合外電報導）川普關稅戰橫掃全球，亞歐股市今天應聲全面大跌，分析師以「歷史性」「浴血」等詞形容慘況，令人想起疫情或上次全球金融危機時逃難潮。法新社回顧20世紀以來幾場知名股災。

2020年：COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情

世界衛生組織（WHO）在2020年3月11日宣告COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已成為全球「大流行」（pandemic），引發世界許多地方封城，隔天全球股市應聲崩盤。

2020年3月12日，巴黎股市大跌12%，馬德里股市重摔14%，米蘭股市慘挫17%；倫敦和紐約股市也各跌11%和10%，創下1987年以來最大單日跌幅。接下來幾天股市仍繼續失血，美股指數續降逾12%。

其後各國政府迅速採取行動應對疫情，動用一切資源讓國家經濟不致崩潰，才協助大多數股市在幾個月後反彈。

2008年：次貸危機

2008年爆發全球金融危機，導火線是美國銀行業先是大量提供次級房貸給財務狀況不穩的民眾，再將這些房貸包裝成投資產品出售，助長房市泡沫。

於是，當貸款人紛紛無法支付房貸，數以百萬計屋主失去他們的房子，股市應聲崩跌，銀行體系也面臨支撐不住，惡況在美國老牌投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）當年9月戲劇性宣告破產後達到最高點。

到了當年10月，世界主要股市都已較當年1月大跌30%至50%。

2000年：網路泡沫

上世紀末創投資金瘋狂湧入還沒證明能獲利的網路科技公司，吹起的網路泡沫在21世紀開場時破裂。

美國股市以科技股為重的那斯達克指數在2020年3月10日攀上歷史新高5048.62點之後，到了年終時市值蒸發了39.3%。許多新創網路公司也都倒閉。

1987年：黑色星期一

1987年10月19日華爾街股市暴跌，道瓊工業指數重挫22.6%，掀起全球股市恐慌。這場大跌背後原因包括美國貿易和預算赤字皆龐大，以及利率升高。

1929年：華爾街股災

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紐約股市在1929年10月24日發生牛市內爆，道瓊工業指數開盤崩跌逾22%，後人稱為「黑色星期四」。

儘管當天美股收復大部分跌勢，但市況已惡化。到了當年10月28日和29日又見大跌，這波股災也開啟了美國經濟大蕭條（Great Depression）及全球經濟危機。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140407