關稅風暴來襲 亞股哀鴻遍野港股創1997年來最大跌幅

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（中央社香港7日綜合外電報導）隨著中國對美國課以大規模報復性關稅，使得原已升溫的美中貿易戰再度升級，引發市場對經濟衰退的擔憂，亞洲股市今天哀鴻遍野，其中港股收盤跌逾13%，創1997年以來最大跌幅。

法新社報導，投資人忙著避險，股市交易大廳湧入龐大賣壓。港股收盤狂洩超過13%，創1997年來最大跌幅；台北股市終場暴跌2065.87點，重摔9.7%，跌點和跌幅雙雙創下歷史紀錄；東京股市跌幅則近8%。

美國股市期貨也再次大幅重挫，外界對於需求的疑慮也拖累商品價格重挫。

美國總統川普2日宣布對美國貿易夥伴祭出全面性關稅，引發全球股市崩跌。而在亞股4日收盤後，北京宣布4月10日起對美國商品課以34%報復性關稅。

此外，中國4日也宣布即日起對於釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。

中國商務部副部長凌激6日告訴美國企業代表，中方的反制措施是堅定維護包括美資企業在內企業的合法權益。

市場原本寄望川普會因為市場動盪而改變立場，但他6日表示，美國和全球市場劇烈下滑，顯示他開出一連串貿易關稅攻勢這帖「藥」正在發揮作用。他同時說，外國政府必須支付「很大一筆錢」才能解除關稅。

川普否認他蓄意藉關稅做空，堅稱他無法預知市場反應。

川普說：「有時候你就是得服點藥才會好。」他藉此為這場已讓股市數兆美元市值蒸發的關稅風暴辯護。

亞股哀鴻遍野，各類股皆遭到重創，無一倖免。隨著投資人拋售風險資產，科技、汽車、銀行、博弈、和能源類股全面重挫。

其中跌幅最深個股，包括中國電商巨擘阿里巴巴股價狂洩近18%，京東暴跌15.5%；日本科技投資巨擘軟體銀行狂跌超過12%，以及索尼跌幅深達10%。

4日適逢假期休市的港股今天開盤交易補跌，收盤狂洩13.22%，創下1997年亞洲金融風暴以來最大跌幅。

上海股市收盤重挫逾7%，新加坡股市重挫近8%。首爾股市跌幅5.57%，8個月來首度觸發暫停程式交易的機制。

至於其他亞股，雪梨股市收盤重挫4.23%，威靈頓股市挫跌3.68%，馬尼拉股市則挫逾4%。

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穆迪分析公司（Moody's Analytics）首席亞太經濟師柯克蘭（Steven Cochrane）表示：「我們可能會看到美國經濟很快出現衰退，恐持續今年一整年左右，可能相當漫長。」

「倘若美國（經濟）陷入衰退，中國也會受到影響，因為中國商品需求將受到更嚴重的打擊。甚至比僅僅關稅造成的打擊更嚴重。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140407